Зеленский встретился с главой МИД Греции в Киеве. Говорили о санкциях против РФ и последствиях обстрелов

Зеленский и Дендиас говорили о вопросах, касающихся двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об усилении поддержки Украины и санкционного давления на Россию, а также обеспечении консолидированной и твердой реакции международного сообщества на преступления РФ против Украины.
Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь стране, прежде всего – в оборонной сфере, подчеркнул Зеленский и поблагодарил правительство Греции за это, а также за поддержку инициативы по включению исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Благодарен греческому правительству и обществу за поддержку. В частности, за решение о поставках Украине боевых машин пехоты. Также за принципиальную и решительную позицию Греции во время принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Нам важно, что Греция поддерживает Украину в преодолении всех вызовов. И мы чувствуем эту поддержку", – написал Зеленский в Telegram по итогам встречи с Дендиасом.
Он также рассказал собеседнику о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и призвал Грецию присоединиться к восстановлению объектов энергетической сферы Украины.
Дендиас приехал в Украину 19 октября. Он встретился в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Как рассказал Кулеба, он и Дендиас начали переговоры тет-а-тет в его кабинете, однако воздушная тревога, которая в Киеве и области сегодня днем длилась более трех часов, заставила их прервать беседу и спуститься в укрытие. Там же два министра провели пресс-конференцию.