Зеленский встретился с главой МИД Греции в Киеве. Говорили о санкциях против РФ и последствиях обстрелов

Зеленский и Дендиас говорили о вопросах, касающихся двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об усилении поддержки Украины и санкционного давления на Россию, а также обеспечении консолидированной и твердой реакции международного сообщества на преступления РФ против Украины.

Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь стране, прежде всего – в оборонной сфере, подчеркнул Зеленский и поблагодарил правительство Греции за это, а также за поддержку инициативы по включению исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Благодарен греческому правительству и обществу за поддержку. В частности, за решение о поставках Украине боевых машин пехоты. Также за принципиальную и решительную позицию Греции во время принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Нам важно, что Греция поддерживает Украину в преодолении всех вызовов. И мы чувствуем эту поддержку", – написал Зеленский в Telegram по итогам встречи с Дендиасом.

Он также рассказал собеседнику о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и призвал Грецию присоединиться к восстановлению объектов энергетической сферы Украины.