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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Греция начала поставлять Украине бронированные машины пехоты – Кулеба

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Ожидается, что Греция передаст Украине 40 бронемашин БМП-1
Ожидается, что Греция передаст Украине 40 бронемашин БМП-1
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook (иллюстративное)

Греция начала поставлять Украине бронированные машины пехоты БМП-1. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в ходе совместного брифинга с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в Киеве, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

Пресс-конференция по итогам встречи двух министров проходила в бомбоубежище. Как рассказал Кулеба, он и Дендиас начали переговоры тет-а-тет в его кабинете, однако воздушная тревога, которая в Киеве и области сегодня днем длилась более трех часов, заставила их прервать беседу и спуститься в укрытие

"Свобода или смерть" – это лозунг греческой национальной революции. "Свобода Украины или смерть" – это был лозунг украинской революции в начале ХХ века. Народ Греции как никто другой осознает, что такое бороться за свободу и какой ценой добывается победа. Мы с  Никосом провели продуктивные переговоры, обсудили все аспекты двусторонних отношений, поддержку со стороны Евросоюза в противостоянии российской агрессии", – продолжил глава МИД Украины. 

Он рассказал, что поблагодарил Дендиаса за предоставленную Украине помощь в сфере безопасности, гуманитарную помощь, а также за поддержку решений ЕС и ООН.   

"Не буду скрывать, особо ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны. Мы очень благодарны Греции за эту помощь", – добавил глава МИД. 

По словам министра, он обсуждал с коллегой развитие сотрудничества в этой сфере. 

"Для нас сейчас главное – укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Греция поставит Украине 40 БМП-1 по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен получит такое же количество немецких БМП Marder, сообщили в минобороны Греции 16 сентября. Поставки этих бронированных машин обсуждались с весны, изначально речь шла о 20–30 единицах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Греция, МИД Украины, военная техника, военная помощь, МИД Греции, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, БМП, Никос Дендиас
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