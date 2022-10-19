Греция начала поставлять Украине бронированные машины пехоты – Кулеба

Пресс-конференция по итогам встречи двух министров проходила в бомбоубежище. Как рассказал Кулеба, он и Дендиас начали переговоры тет-а-тет в его кабинете, однако воздушная тревога, которая в Киеве и области сегодня днем длилась более трех часов, заставила их прервать беседу и спуститься в укрытие.

"Свобода или смерть" – это лозунг греческой национальной революции. "Свобода Украины или смерть" – это был лозунг украинской революции в начале ХХ века. Народ Греции как никто другой осознает, что такое бороться за свободу и какой ценой добывается победа. Мы с Никосом провели продуктивные переговоры, обсудили все аспекты двусторонних отношений, поддержку со стороны Евросоюза в противостоянии российской агрессии", – продолжил глава МИД Украины.

Он рассказал, что поблагодарил Дендиаса за предоставленную Украине помощь в сфере безопасности, гуманитарную помощь, а также за поддержку решений ЕС и ООН.

"Не буду скрывать, особо ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны. Мы очень благодарны Греции за эту помощь", – добавил глава МИД.

По словам министра, он обсуждал с коллегой развитие сотрудничества в этой сфере.

"Для нас сейчас главное – укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", – добавил он.

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