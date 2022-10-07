Ермак поблагодарил главу оборонного комитета Бундестага за ее поддержку вопроса поставок ФРГ БМП Marder и танков Leopard для ВСУ

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что стороны, кроме прочего, обсудили необходимость "максимально жесткой международной реакции" на незаконные попытки России аннексировать временно оккупированные территории Украины, а также усиление оборонной помощи Киеву со стороны Берлина.

Штрак-Циммерманн резко осудила "циничный российский фарс с псевдореферендумами и решениями о попытках присоединения территорий Украины, которые являются ничтожными с международно-правовой точки зрения и не повлияют на полное восстановление территориальной целостности" Украины, указали в ОПУ.

"Собеседники предметно остановились на оборонном взаимодействии Украины и Германии. Андрей Ермак выразил благодарность Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн за четкую позицию в пользу предоставления Германией нашему государству тяжелого вооружения, включая БМП Marder и танки Leopard, для укрепления потенциала ВСУ в противостоянии полномасштабному российскому вторжению, а также систем ПВО для защиты украинского неба от ракетного террора России", – говорится в сообщении.

Штрак-Циммерманн отметила, что Украину в Германии поддерживает более 80% населения.