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Ермак поблагодарил главу оборонного комитета Бундестага за ее поддержку вопроса поставок ФРГ БМП Marder и танков Leopard для ВСУ

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Ермак и Штрак-Циммерманн провели встречу в Киеве
Ермак и Штрак-Циммерманн провели встречу в Киеве
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак 7 октября в Киеве провел встречу с главой комитета Бундестага ФРГ по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что стороны, кроме прочего, обсудили необходимость "максимально жесткой международной реакции" на незаконные попытки России аннексировать временно оккупированные территории Украины, а также усиление оборонной помощи Киеву со стороны Берлина.

Штрак-Циммерманн резко осудила "циничный российский фарс с псевдореферендумами и решениями о попытках присоединения территорий Украины, которые являются ничтожными с международно-правовой точки зрения и не повлияют на полное восстановление территориальной целостности" Украины, указали в ОПУ.

"Собеседники предметно остановились на оборонном взаимодействии Украины и Германии. Андрей Ермак выразил благодарность Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн за четкую позицию в пользу предоставления Германией нашему государству тяжелого вооружения, включая БМП Marder и танки Leopard, для укрепления потенциала ВСУ в противостоянии полномасштабному российскому вторжению, а также систем ПВО для защиты украинского неба от ракетного террора России", – говорится в сообщении.

Штрак-Циммерманн отметила, что Украину в Германии поддерживает более 80% населения.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью, опубликованном 28 сентября, заявила, что первую систему ПВО IRIS-T Украина получит уже в октябре.

Покидающий осенью должность посла в Германии Андрей Мельник сообщил 5 октября, что Украина подписала с ФРГ контракт на поставку Киеву сверхсовременных новых систем ПВО IRIS-T.

Теги: Германия, Украина, оружие, танки, ФРГ, вооружение, ПВО, военная помощь, бронетранспортер, Бундестаг, комитет, БМП, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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