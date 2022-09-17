Греция поставит Украине 40 советских БМП-1, а взамен получит 40 немецких Marder – минобороны

В рамках схемы "кругового обмена" советские бронемашины будут заменены немецкими БМП, которые ФРГ поставит в Грецию, отметили в минобороны страны Фото: wikipedia.org

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Николаос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт договорились в поддержку смелой защиты Украины от продолжающейся агрессии России, что Греция поставит Украине 40 боевых машин пехоты БМП-1" – говорится в сообщении.

В рамках схемы "кругового обмена" советские бронемашины будут заменены 40 БМП Marder, которые Германия поставит в Грецию, указывается в сообщении.

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