Греция поставит Украине 40 советских БМП-1, а взамен получит 40 немецких Marder – минобороны

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Николаос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт договорились в поддержку смелой защиты Украины от продолжающейся агрессии России, что Греция поставит Украине 40 боевых машин пехоты БМП-1" – говорится в сообщении.
В рамках схемы "кругового обмена" советские бронемашины будут заменены 40 БМП Marder, которые Германия поставит в Грецию, указывается в сообщении.
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О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая рассказал Шольц.
Позже минобороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.
15 сентября в ходе заседания руководства бундесвера Ламбрехт пообещала в ближайшее время завершить запланированный обмен с Грецией.