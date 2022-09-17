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Греция поставит Украине 40 советских БМП-1, а взамен получит 40 немецких Marder – минобороны

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В рамках схемы "кругового обмена" советские бронемашины будут заменены немецкими БМП, которые ФРГ поставит в Грецию, отметили в минобороны страны
В рамках схемы "кругового обмена" советские бронемашины будут заменены немецкими БМП, которые ФРГ поставит в Грецию, отметили в минобороны страны
Фото: wikipedia.org

Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты (БМП-1). Об этом 16 сентября сообщается на сайте министерства обороны страны.

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Николаос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт договорились в поддержку смелой защиты Украины от продолжающейся агрессии России, что Греция поставит Украине 40 боевых машин пехоты БМП-1" – говорится в сообщении.

В рамках схемы "кругового обмена" советские бронемашины будут заменены 40 БМП Marder, которые Германия поставит в Грецию, указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая рассказал Шольц. 

Позже минобороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.

15 сентября в ходе заседания руководства бундесвера Ламбрехт пообещала в ближайшее время завершить запланированный обмен с Грецией.

Теги: Германия, Украина, Греция, агрессия, военная помощь, война России против Украины, БМП, Кириакос Мицотакис, Олаф Шольц, Кристине Ламбрехт
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