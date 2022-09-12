"Не может быть и речи". Греция не будет передавать Украине комплексы ПВО С-300, заявил премьер

Мицотакис подчеркнул, что Греция не будет помогать Украине "в ущерб своей обороноспособности" Фото: EPA

На вопрос о поставках комплексов С-300 Мицотакис "ответил категорично, заявив, что об этом не может быть и речи", пишет издание.

Он добавил, что любая поддержка Украины "не будет в ущерб обороноспособности страны".

Он также напомнил о предварительной договоренности с Германией, что та готова вооружить греческую армию своими современными боевыми машинами пехоты Marder 1A3, – и только после этого Афины отдадут ВСУ свои запасы устаревших советских БМП-1.

По словам Мицотакиса, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

Значительная часть пресс-конференции была посвящена растущей напряженности между Грецией и Турцией из-за островов в Эгейском море. Мицотакис заявил, что заявления президента Турции по этому поводу "неприемлемы", а "постоянные провокации со стороны турецкого истеблишмента крайне проблематичны".

"Я не могу себе представить конфликт между Грецией и Турцией, когда Турция атакует национальный суверенитет Греции. Если бы это произошло, Турция получила бы стремительный ответ. Она очень хорошо знает адекватность греческих вооруженных сил", – добавил он.