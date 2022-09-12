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"Не может быть и речи". Греция не будет передавать Украине комплексы ПВО С-300, заявил премьер

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Мицотакис подчеркнул, что Греция не будет помогать Украине "в ущерб своей обороноспособности"
Мицотакис подчеркнул, что Греция не будет помогать Украине "в ущерб своей обороноспособности"
Фото: EPA

Греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что правительство не намерено передавать Вооруженным Силам Украины зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом он сказал на пресс-конференции 11 сентября, сообщило местное издание Pentapostagma.

На вопрос о поставках комплексов С-300 Мицотакис "ответил категорично, заявив, что об этом не может быть и речи", пишет издание.

Он добавил, что любая поддержка Украины "не будет в ущерб обороноспособности страны".

Он также напомнил о предварительной договоренности с Германией, что та готова вооружить греческую армию своими современными боевыми машинами пехоты Marder 1A3, – и только после этого Афины отдадут ВСУ свои запасы устаревших советских БМП-1.

По словам Мицотакиса, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

Значительная часть пресс-конференции была посвящена растущей напряженности между Грецией и Турцией из-за островов в Эгейском море. Мицотакис заявил, что заявления президента Турции по этому поводу "неприемлемы", а "постоянные провокации со стороны турецкого истеблишмента крайне проблематичны". 

"Я не могу себе представить конфликт между Грецией и Турцией, когда Турция атакует национальный суверенитет Греции. Если бы это произошло, Турция получила бы стремительный ответ. Она очень хорошо знает адекватность греческих вооруженных сил", – добавил он.  

Контекст:

О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. 

Позже министерство обороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.

В июне Мицотакис говорил, что в результате этого обмена Греция намерена передать Украине 20–30 бронемашин

Теги: Турция, Греция, военная техника, военная помощь, война России против Украины, БМП, С-300, Кириакос Мицотакис
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