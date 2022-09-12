"Не может быть и речи". Греция не будет передавать Украине комплексы ПВО С-300, заявил премьер

На вопрос о поставках комплексов С-300 Мицотакис "ответил категорично, заявив, что об этом не может быть и речи", пишет издание.
Он добавил, что любая поддержка Украины "не будет в ущерб обороноспособности страны".
Он также напомнил о предварительной договоренности с Германией, что та готова вооружить греческую армию своими современными боевыми машинами пехоты Marder 1A3, – и только после этого Афины отдадут ВСУ свои запасы устаревших советских БМП-1.
По словам Мицотакиса, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.
Значительная часть пресс-конференции была посвящена растущей напряженности между Грецией и Турцией из-за островов в Эгейском море. Мицотакис заявил, что заявления президента Турции по этому поводу "неприемлемы", а "постоянные провокации со стороны турецкого истеблишмента крайне проблематичны".
"Я не могу себе представить конфликт между Грецией и Турцией, когда Турция атакует национальный суверенитет Греции. Если бы это произошло, Турция получила бы стремительный ответ. Она очень хорошо знает адекватность греческих вооруженных сил", – добавил он.
О том, что Греция планирует передать Украине оружие советского образца, а вместо него Германия поставит ей боевые машины пехоты, 31 мая рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Позже министерство обороны Греции сообщило, что направит в Украину БМП-1 и получит взамен "равное количество" немецких БМП Marder, не уточнив другие детали. Эти БМП-1 Греция получила в 1994 году.
В июне Мицотакис говорил, что в результате этого обмена Греция намерена передать Украине 20–30 бронемашин.