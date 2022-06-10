Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом", если Афины продолжат наращивание вооружений на островах в Эгейском море

Об этом 9 июня в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Турецкий лидер обратился к правительству Греции по поводу давнего спора из-за островов в Эгейском море.
"Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется пожалеть, как это уже было 100 лет назад (имеется в виду Вторая греко-турецкая война 1919–1922 годов, которая закончилась поражением Греции, – "ГОРДОН"), и советуем прийти в себя", – написал Эрдоган в Twitter.
Türkiye will not relinquish its rights in the Aegean and will not refrain from using the powers granted to it by international agreements for the armament of the islands when necessary.— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) June 9, 2022
Он отметил, что Турция "как союзник, заплативший самую высокую цену в рамках НАТО", спокойно "приветствовала провокации Греции", которая за последние два года "даже не ответила" на приглашения турецкой военной делегации встретиться.
As an ally that has paid the highest price within NATO, we have calmly welcomed the provocations of Greece, which has not even responded to our military delegation meeting invitations for the last 2 years.— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) June 9, 2022
However, we see that our counterpart misinterprets our patience and calm.
"Включение демилитаризованных островов в различные учения и стремление использовать НАТО и третьи страны в качестве инструмента в этом беззаконии – не что иное, как попытка, которая закончится трагически, – пригрозил Эрдоган в Twitter. – Мы оставляем международному сообществу решать, что значит требовать 40 тыс. км морской юрисдикции для острова Мейс, который находится менее чем в 2 км от материковой части нашей страны, но более чем в 600 км от Греции в Восточном Средиземноморье".
Including demilitarized islands in various exercises and seeking to use NATO and third party countries as a tool in this unlawfulness is nothing but an effort that will have a tragic ending.— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) June 9, 2022
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 10 июня обвинил Грецию в проведении милитаризации ряда островов в Эгейском море в нарушение существующих мирных соглашений между странами, его цитирует "Анадолу".
Греко-турецкий территориальный спор вокруг островов Средиземноморья продолжается много лет, но сейчас он обострился вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин, пишет AP. В 2020 году Турция активизировала разведку в этом регионе. Греция в ответ на энергетический кризис, усугубленный войной в Украине, также усилила поиск и разработку месторождений углеводородов вдоль своего западного побережья.
В конце мая 2022 года постоянный представитель Греции в ООН Мария Теофили обратилась с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявила, что Турция угрожает суверенитету Греции над островами в Эгейском море и "проводит враждебную политику, которая дестабилизирует регион".
"Греция призывает Турцию прекратить ставить под сомнение ее суверенитет над принадлежащими ей островами в Эгейском море и воздерживаться от угроз Греции войной", – говорится в письме Теофили. "Очень угрожающие действия" Турции включают неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права, сказано в документе.
Как информирует греческое издание SEPE, письмо поступило после нескольких полетов военных истребителей над населенными греческими островами в Эгейском море, совершенных Анкарой в последние две недели. Кроме того, Греция зафиксировала турецкое разведывательное судно в водах между островами Айос-Эфстратиос, Лимнос, Хиос и Лесбос.