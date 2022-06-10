ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом", если Афины продолжат наращивание вооружений на островах в Эгейском море

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Включение Грецией демилитаризованных островов в различные учения не что иное, как попытка, которая закончится трагически, отметил Эрдоган
Включение Грецией демилитаризованных островов в различные учения – не что иное, как попытка, которая закончится трагически, отметил Эрдоган
Фото: EPA

Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не будет воздерживаться от использования предоставленных ей международными соглашениями полномочий для вооружения островов, когда это необходимо.

Об этом 9 июня в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турецкий лидер обратился к правительству Греции по поводу давнего спора из-за островов в Эгейском море.

"Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется пожалеть, как это уже было 100 лет назад (имеется в виду Вторая греко-турецкая война 1919–1922 годов, которая закончилась поражением Греции, – "ГОРДОН"), и советуем прийти в себя", – написал Эрдоган в Twitter.

Он отметил, что Турция "как союзник, заплативший самую высокую цену в рамках НАТО", спокойно "приветствовала провокации Греции", которая за последние два года "даже не ответила" на приглашения турецкой военной делегации встретиться.

"Включение демилитаризованных островов в различные учения и стремление использовать НАТО и третьи страны в качестве инструмента в этом беззаконии – не что иное, как попытка, которая закончится трагически, – пригрозил Эрдоган в Twitter. – Мы оставляем международному сообществу решать, что значит требовать 40 тыс. км морской юрисдикции для острова Мейс, который находится менее чем в 2 км от материковой части нашей страны, но более чем в 600 км от Греции в Восточном Средиземноморье".

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 10 июня обвинил Грецию в проведении милитаризации ряда островов в Эгейском море в нарушение существующих мирных соглашений между странами, его цитирует "Анадолу".

Контекст:

Греко-турецкий территориальный спор вокруг островов Средиземноморья продолжается много лет, но сейчас он обострился вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин, пишет AP. В 2020 году Турция активизировала разведку в этом регионе. Греция в ответ на энергетический кризис, усугубленный войной в Украине, также усилила поиск и разработку месторождений углеводородов вдоль своего западного побережья.

В конце мая 2022 года постоянный представитель Греции в ООН Мария Теофили обратилась с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявила, что Турция угрожает суверенитету Греции над островами в Эгейском море и "проводит враждебную политику, которая дестабилизирует регион".

"Греция призывает Турцию прекратить ставить под сомнение ее суверенитет над принадлежащими ей островами в Эгейском море и воздерживаться от угроз Греции войной", –  говорится в письме Теофили. "Очень угрожающие действия" Турции включают неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права, сказано в документе.

Как информирует греческое издание SEPE, письмо поступило после нескольких полетов военных истребителей над населенными греческими островами в Эгейском море, совершенных Анкарой в последние две недели. Кроме того, Греция зафиксировала турецкое разведывательное судно в водах между островами Айос-Эфстратиос, Лимнос, Хиос и Лесбос.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Греция, правительство, вооружение, провокации, угрозы, учения, президент, Эгейское море, остров, Хулуси Акар, соглашение, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Устала". Plus size модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus size модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (175221)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (123018)
3
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (40260)
4
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (32837)
5
В сети спорят, на кого больше похожа дочь Ани Лорак (31539)
6
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (30848)
7
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (26201)
8
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (24946)
 
 
 
 