Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом", если Афины продолжат наращивание вооружений на островах в Эгейском море

Включение Грецией демилитаризованных островов в различные учения – не что иное, как попытка, которая закончится трагически, отметил Эрдоган Фото: EPA

Об этом 9 июня в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турецкий лидер обратился к правительству Греции по поводу давнего спора из-за островов в Эгейском море.

"Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется пожалеть, как это уже было 100 лет назад (имеется в виду Вторая греко-турецкая война 1919–1922 годов, которая закончилась поражением Греции, – "ГОРДОН"), и советуем прийти в себя", – написал Эрдоган в Twitter.

Türkiye will not relinquish its rights in the Aegean and will not refrain from using the powers granted to it by international agreements for the armament of the islands when necessary. — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) June 9, 2022

Он отметил, что Турция "как союзник, заплативший самую высокую цену в рамках НАТО", спокойно "приветствовала провокации Греции", которая за последние два года "даже не ответила" на приглашения турецкой военной делегации встретиться.

As an ally that has paid the highest price within NATO, we have calmly welcomed the provocations of Greece, which has not even responded to our military delegation meeting invitations for the last 2 years.



However, we see that our counterpart misinterprets our patience and calm. — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) June 9, 2022

"Включение демилитаризованных островов в различные учения и стремление использовать НАТО и третьи страны в качестве инструмента в этом беззаконии – не что иное, как попытка, которая закончится трагически, – пригрозил Эрдоган в Twitter. – Мы оставляем международному сообществу решать, что значит требовать 40 тыс. км морской юрисдикции для острова Мейс, который находится менее чем в 2 км от материковой части нашей страны, но более чем в 600 км от Греции в Восточном Средиземноморье".

Including demilitarized islands in various exercises and seeking to use NATO and third party countries as a tool in this unlawfulness is nothing but an effort that will have a tragic ending. — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) June 9, 2022

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 10 июня обвинил Грецию в проведении милитаризации ряда островов в Эгейском море в нарушение существующих мирных соглашений между странами, его цитирует "Анадолу".