Представитель Греции в ООН объявила, что Турция угрожает ее суверенитету

Греция против полетов турецких истребителей над ее островами в Эгейском море Фото: ЕРА

Об этом 26 мая пишет Associated Press, текст письма опубликовал в Twitter журналист агентства Дерек Гатопулос.

"Греция призывает Турцию прекратить ставить под сомнение ее суверенитет над принадлежащими ей островами в Эгейском море и воздерживаться от угроз Греции войной", – говорится в письме Теофили.

"Очень угрожающие действия" Турции включают неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права, сказано в документе.

Греко-турецкий территориальный спор вокруг островов Средиземноморья продолжается много лет, но сейчас он обострился вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин, пишет AP. В 2020 году Турция активизировала разведку в этом регионе. Греция в ответ на энергетический кризис, усугубленный войной в Украине, также усилила поиск и разработку месторождений углеводородов вдоль своего западного побережья.

Как пишет греческое издание SEPE, письмо поступило после нескольких полетов военных истребителей над населенными греческими островами в Эгейском море, совершенных Анкарой в последние две недели. Кроме того, Греция зафиксировала турецкое разведывательное судно в водах между островами Айос-Эфстратиос, Лимнос, Хиос и Лесбос.