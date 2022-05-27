Представитель Греции в ООН объявила, что Турция угрожает ее суверенитету

Об этом 26 мая пишет Associated Press, текст письма опубликовал в Twitter журналист агентства Дерек Гатопулос.
"Греция призывает Турцию прекратить ставить под сомнение ее суверенитет над принадлежащими ей островами в Эгейском море и воздерживаться от угроз Греции войной", – говорится в письме Теофили.
"Очень угрожающие действия" Турции включают неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права, сказано в документе.
Греко-турецкий территориальный спор вокруг островов Средиземноморья продолжается много лет, но сейчас он обострился вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин, пишет AP. В 2020 году Турция активизировала разведку в этом регионе. Греция в ответ на энергетический кризис, усугубленный войной в Украине, также усилила поиск и разработку месторождений углеводородов вдоль своего западного побережья.
Как пишет греческое издание SEPE, письмо поступило после нескольких полетов военных истребителей над населенными греческими островами в Эгейском море, совершенных Анкарой в последние две недели. Кроме того, Греция зафиксировала турецкое разведывательное судно в водах между островами Айос-Эфстратиос, Лимнос, Хиос и Лесбос.
Греция хочет ускорить поиск месторождений природного газа на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис 12 апреля, пишет издание Kathimerini. "Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством", – сказал он. "Российское вторжение в Украину и последовавший за ним международный энергетический кризис добавили очень серьезный фактор неопределенности в жизнь всех нас", – цитирует Мицотакиса Protagon.