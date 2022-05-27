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Представитель Греции в ООН объявила, что Турция угрожает ее суверенитету

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Греция против полетов турецких истребителей над ее островами в Эгейском море
Греция против полетов турецких истребителей над ее островами в Эгейском море
Фото: ЕРА

Постоянный представитель Греции в ООН Мария Теофили обратилась с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявила, что Турция угрожает суверенитету Греции над островами в Эгейском море и "проводит враждебную политику, которая дестабилизирует регион".

Об этом 26 мая пишет Associated Press, текст письма опубликовал в Twitter журналист агентства Дерек Гатопулос. 

"Греция призывает Турцию прекратить ставить под сомнение ее суверенитет над принадлежащими ей островами в Эгейском море и воздерживаться от угроз Греции войной", –  говорится в письме Теофили.

"Очень угрожающие действия" Турции включают неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права, сказано в документе.

Греко-турецкий территориальный спор вокруг островов Средиземноморья продолжается много лет, но сейчас он обострился вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин, пишет AP. В  2020 году Турция активизировала разведку в этом регионе. Греция в ответ на энергетический кризис, усугубленный войной в Украине, также усилила поиск и разработку месторождений углеводородов вдоль своего западного побережья.

Как пишет греческое издание SEPE, письмо поступило после нескольких полетов военных истребителей над населенными греческими островами в Эгейском море, совершенных Анкарой в последние две недели. Кроме того, Греция зафиксировала турецкое разведывательное судно в водах между островами Айос-Эфстратиос, Лимнос, Хиос и Лесбос.

Контекст:

Греция хочет ускорить поиск месторождений природного газа на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис 12 апреля, пишет издание Kathimerini. "Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством", – сказал он. "Российское вторжение в Украину и последовавший за ним международный энергетический кризис добавили очень серьезный фактор неопределенности в жизнь всех нас", – цитирует Мицотакиса Protagon.

Теги: Турция, Греция, ООН, Эгейское море
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