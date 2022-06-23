В МИД РФ заявили, что россиянам опасно отдыхать в Греции из-за дискриминации и агрессии

Дипломат объяснил, что Греция перестала считаться безопасной для посещения, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян и русскоговорящих.

"Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку", – утверждает представитель МИД РФ.

Дипломат сообщил, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов.

Российский МИД обвиняет греческих официальных лиц в "непрекращающейся антироссийской риторике". Кроме того, цитирует ТАСС Пилипсона, в греческих СМИ "тиражируется дезинформация о событиях в Украине", в то время как российские "источники информации" давно заблокированы.

Пилипсон отметил, что в МИД РФ "не видят противопоказаний" для посещения таких стран региона, как Турция, Сербия, Босния и Герцеговина, но и в этом случае "известная осмотрительность не повредит".