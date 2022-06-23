В МИД РФ заявили, что россиянам опасно отдыхать в Греции из-за дискриминации и агрессии

Дипломат объяснил, что Греция перестала считаться безопасной для посещения, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян и русскоговорящих.
"Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку", – утверждает представитель МИД РФ.
Дипломат сообщил, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов.
Российский МИД обвиняет греческих официальных лиц в "непрекращающейся антироссийской риторике". Кроме того, цитирует ТАСС Пилипсона, в греческих СМИ "тиражируется дезинформация о событиях в Украине", в то время как российские "источники информации" давно заблокированы.
Пилипсон отметил, что в МИД РФ "не видят противопоказаний" для посещения таких стран региона, как Турция, Сербия, Босния и Герцеговина, но и в этом случае "известная осмотрительность не повредит".
От 600 до 700 тыс. туристов из России, Украины и Беларуси потеряет Греция в 2022 году, заявил президент греческой федерации ассоциаций турагентств FedHATTA Лиссандрос Цилидис, писала 7 марта греческая газета Proto Thema.
По его словам, ранее годовой поток туристов в Грецию из России достигал 1,3 млн человек. В 2022 году планировалось принять не менее 230 тыс. туристов из Украины и не менее 600 тыс. из России. Цилидис считает, что нужно также учитывать и туристов из Беларуси, а общие потери в туристической отрасли составят от 600 до 700 тыс. человек.