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В МИД РФ заявили, что россиянам опасно отдыхать в Греции из-за дискриминации и агрессии

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В России опасаются отпусков в Греции
В России опасаются отпусков в Греции
Фото: EPA

Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат объяснил, что Греция перестала считаться безопасной для посещения, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян и русскоговорящих.

"Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку", – утверждает представитель МИД РФ.

Дипломат сообщил, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов.

Российский МИД обвиняет греческих официальных лиц в "непрекращающейся антироссийской риторике". Кроме того, цитирует ТАСС Пилипсона, в греческих СМИ "тиражируется дезинформация о событиях в Украине", в то время как российские "источники информации" давно заблокированы.

Пилипсон отметил, что в МИД РФ "не видят противопоказаний" для посещения таких стран региона, как Турция, Сербия, Босния и Герцеговина, но и в этом случае "известная осмотрительность не повредит".

Контекст:

От 600 до 700 тыс. туристов из России, Украины и Беларуси потеряет Греция в 2022 году, заявил президент греческой федерации ассоциаций турагентств FedHATTA Лиссандрос Цилидис, писала 7 марта греческая газета Proto Thema.

По его словам, ранее годовой поток туристов в Грецию из России достигал 1,3 млн человек. В 2022 году планировалось принять не менее 230 тыс. туристов из Украины и не менее 600 тыс. из России. Цилидис считает, что нужно также учитывать и туристов из Беларуси, а общие потери в туристической отрасли составят от 600 до 700 тыс. человек.

Теги: Россия, МИД, Греция, Балканы, ТАСС, Европа, отдых, русофобия
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