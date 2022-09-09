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В сентябре готовится встреча Байдена и Эрдогана, обсудят Россию, Украину и Сирию – Reuters

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По данным СМИ, Эрдоган приедет на встречу с Байденом в Вашингтон
По данным СМИ, Эрдоган приедет на встречу с Байденом в Вашингтон
Фото: EPA

Президент США Джо Байден может встретиться в конце сентября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – вопрос организации переговоров уже обсуждается. Об этом сообщает 9 сентября Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам чиновника, визит Эрдогана в Вашингтон ожидается в конце сентября.

Лидеры обсудят войну России против Украины, отношения Турции с РФ, продажу Америкой вооружений Турции. Кроме этого, будет подниматься вопрос о ситуации в Сирии и, вероятно, отношений между Турцией и Грецией, которые привели к напряженности в Восточном Средиземноморье.

В частности, по словам чиновника, после предыдущей встречи лидеров администрация США предприняла шаги, которые требовала Турция, "по некоторым важным вопросам, таким как [продажа истребителей] F-16", и теперь эта тема будет вновь на повестке дня.

Байден и Эрдоган в последний раз встречались в конце июня в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, на котором НАТО пригласил Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

В конце этого саммита Байден сказал, что Соединенные Штаты поддерживают продажу истребителей F-16 Турции и он уверен, что одобрение Конгресса, необходимое для продажи, может быть получено, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что настроения США и Турции испортились после того, как Анкара приобрела российские ракетные комплексы. Это вызвало санкции со стороны Вашингтона, а также исключение Турции из программы истребителей F-35.

Контекст:

В середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400 начался кризис в отношениях Турции и США. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля 2019 года на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для нескольких чиновников оборонной отрасли Турции. Эрдоган называл эти санкции "атакой на суверенитет Турции".

Теги: США, Турция, Реджеп Эрдоган, Греция, оружие, Сирия, Джо Байден, Вашингтон, истребители, самолеты, война России против Украины, встреча
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