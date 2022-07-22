Россия расширила список "недружественных" стран

В РФ дополнили список стран, которые считают "недружественными". В нем уже более 50 государств Фото: depositphotos.com

В список включили Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию.

Подписанный в апреле 2021 года указ президента РФ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" предусматривает для вошедших в список государств ограничения по найму в РФ сотрудников в дипломатические миссии и консульства.

Для Греции такой лимит составит 34 человека, для Дании – 20, для Словении – 16. Словения и Хорватия вообще не будут иметь права найма людей в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Кроме того, в марте в России заявили о переводе оплаты за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. Ряд стран отказались выполнять это требование.