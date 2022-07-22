Россия расширила список "недружественных" стран

В список включили Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию.
Подписанный в апреле 2021 года указ президента РФ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" предусматривает для вошедших в список государств ограничения по найму в РФ сотрудников в дипломатические миссии и консульства.
Для Греции такой лимит составит 34 человека, для Дании – 20, для Словении – 16. Словения и Хорватия вообще не будут иметь права найма людей в свои дипмиссии и консульские учреждения.
Кроме того, в марте в России заявили о переводе оплаты за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. Ряд стран отказались выполнять это требование.
До сих пор в перечень недружественных к России входили большинство стран Европейского союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония), а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
В список внесены страны, которые ввели против России санкции или поддержали их.