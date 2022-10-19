"Простой и четкий сигнал". Кулеба и глава МИД Греции провели переговоры и пресс-конференцию в бомбоубежище в Киеве

Кулеба, выступая с заявлением для СМИ, поблагодарил Дендиаса за визит.

"Безусловно, Никос мог пропустить этот визит, сославшись на тяжелую ситуацию с безопасностью. Но он приехал. Это не просто акт смелости, это также очень сильный жест поддержки Украины в эту тяжелую минуту. Я благодарен за это", – отметил глава МИД.

Пресс-конференция проходила по итогам встречи двух министров. Как рассказал Кулеба, он и Дендиас начали переговоры тет-а-тет в его кабинете, однако воздушная тревога, которая до сих пор длится в Киеве и области, а также еще в нескольких регионах Украины, заставила их прервать беседу и спуститься в укрытие.

"Я думаю, и приезд Никоса в таких тяжелых условиях, и продолжение наших переговоров в бомбоубежище – это очень четкий и простой сигнал о том, что никто и ничто не сломает ни Украину, ни ее партнеров в поддержке Украины", – подчеркнул Кулеба.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.49, над столицей после этого сбили несколько российских ракет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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