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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры – совещание

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Совещание прошло 19 октября
Совещание прошло 19 октября
Фото: president.gov.ua

19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по поводу безопасности на объектах энергообеспечения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Участники обсудили ликвидацию последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины.

"Кроме того, рассматривались актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел Украины, а также необходимые шаги для прохождения отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов объектов энергообеспечения войсками страны-террориста – России", – говорится в сообщении.

На совещании обсудили сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности.

"Участники согласовали необходимые меры на случай отсутствия электроэнергии в населенных пунктах. Отдельно остановились на вопросе сотрудничества с международными партнерами по поводу оборудования для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии. Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел", – проинформировала пресс-служба.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, в результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, война России против Украины, инфраструктура
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