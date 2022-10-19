Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры – совещание

Участники обсудили ликвидацию последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины.

"Кроме того, рассматривались актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел Украины, а также необходимые шаги для прохождения отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов объектов энергообеспечения войсками страны-террориста – России", – говорится в сообщении.

На совещании обсудили сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности.

"Участники согласовали необходимые меры на случай отсутствия электроэнергии в населенных пунктах. Отдельно остановились на вопросе сотрудничества с международными партнерами по поводу оборудования для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии. Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел", – проинформировала пресс-служба.