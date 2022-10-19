Власть должна разработать план поддержки для спасения металлургии – эксперт

Металлургические компании после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции Фото: depositphotos.com

Он убежден, что необходимо найти способы восстановить довоенный уровень экспорта металлургической продукции.

"Потому что металл является ключевым – и для оборонно-промышленного, и для оперативного восстановления разрушенных объектов. Собственный металл – это вопрос национальной безопасности, и потерять этот ресурс будет очень недальновидно. Понятно, что, кроме решения вопроса логистики, сейчас критически важно для выживания предприятий, чтобы речь шла о росте внутреннего заказа металла. И здесь государство является ключевым объектом, ведь возможности других финансовых агентов очень ограничены", – сказал Забловский.

Он напомнил, что перечень предприятий, критических для функционирования экономики, был составлен еще в начале 2020 года в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

"Тогда даже в умах существующих ограничений это дало экономике возможность выжить, а населению – получать жизненно необходимые продукты", – отметил эксперт.