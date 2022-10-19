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Власть должна разработать план поддержки для спасения металлургии – эксперт

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Металлургические компании после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции
Металлургические компании после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции
Фото: depositphotos.com

В Украине необходимо разработать план государственной поддержки для стратегических предприятий, который позволил бы обеспечить функционирования тяжелой промышленности в условиях верных отключений электроэнергии, заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

Он убежден, что необходимо найти способы восстановить довоенный уровень экспорта металлургической продукции.

"Потому что металл является ключевым – и для оборонно-промышленного, и для оперативного восстановления разрушенных объектов. Собственный металл – это вопрос национальной безопасности, и потерять этот ресурс будет очень недальновидно. Понятно, что, кроме решения вопроса логистики, сейчас критически важно для выживания предприятий, чтобы речь шла о росте внутреннего заказа металла. И здесь государство является ключевым объектом, ведь возможности других финансовых агентов очень ограничены", – сказал Забловский.

Он напомнил, что перечень предприятий, критических для функционирования экономики, был составлен еще в начале 2020 года в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

"Тогда даже в умах существующих ограничений это дало экономике возможность выжить, а населению – получать жизненно необходимые продукты", – отметил эксперт.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: экономика, промышленность, правительство, экспорт, помощь, электроэнергия, металлургия, финансы, власть
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