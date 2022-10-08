ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Восьмой пакет санкций ЕС никак не мешает России зарабатывать на экспорте металлопродукции – СМИ

В ЕС расположены перекатные заводы в том числе российских компаний, работающие на импортных полуфабрикатах
В ЕС расположены перекатные заводы в том числе российских компаний, работающие на импортных полуфабрикатах
Фото: depositphotos.com

В рамках четвертого пакета санкций Евросоюз с 1 апреля 2022 года запретил импорт из России стальных продуктов-проката и труб, восьмой пакет санкций якобы расширяет введенные ранее ограничения, но после анализа становится ясно, что введенные санкции никак не отразятся на экспорте российской металлопродукции в ЕС. Об этом пишет в своей статье профильное украиснкое издание GMK Center.

"С учетом восьмого пакета санкций и ранее введенных ограничений под запрет попали черные металлы и изделия из них, при этом ограничения не касаются чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля, и даже с 1 октября 2024", – пишет портал.

В GMK Center объяснили, что в ЕС расположены перекатные заводы в том числе российских компаний, работающие на импортных полуфабрикатах. Поэтому европейские перекатчики выступили, прежде всего, против запрета импорта слябов из России.

"Хотя санкции прямо запрещают импорт стальной продукции, производимой в третьих странах из российской стали, но неясен механизм контроля, а его потенциальная эффективность вызывает сомнения. Кроме того, Россия сможет наращивать экспорт чугуна, на который санкции не распространяются. То есть российский чугун можно будет экспортировать как в страны ЕС, так и в Турцию, Китай и другие страны, которые смогут поставлять в ЕС продукцию, изготовленную из российского чугуна. Причем рост экспорта российского чугуна возможен при любом сценарии", – резюмирует издание.

Еврокомиссия инициировала расширение санкций против импорта российской металлургии, но группа европейских прокатных заводов, назвавшая себя EU Reroller Forum, выразила несогласие с этим решением. О позиции заводов писал профильный портал Kallanish.

Как писало агентство "РБК-Украина", EU Reroller Forum включает в себя предприятия, прямо или косвенно связанные с Россией – к примеру, у компании Marcegaglia есть металлургический завод в городе Владимир, а NBH является совместным предприятием российского NLMK и Агентства по управлению финансовыми инвестициями бельгийского региона Валлон.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, импорт, экспорт, запрет, металлургия, сталь, финансы, Евросоюз, ЕС, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (84111)
2
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (55791)
3
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (47038)
4
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (46935)
5
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (42759)
6
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (40815)
7
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (39982)
8
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (38064)
 
 
 
 