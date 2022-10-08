Восьмой пакет санкций ЕС никак не мешает России зарабатывать на экспорте металлопродукции – СМИ

"С учетом восьмого пакета санкций и ранее введенных ограничений под запрет попали черные металлы и изделия из них, при этом ограничения не касаются чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля, и даже с 1 октября 2024", – пишет портал.

В GMK Center объяснили, что в ЕС расположены перекатные заводы в том числе российских компаний, работающие на импортных полуфабрикатах. Поэтому европейские перекатчики выступили, прежде всего, против запрета импорта слябов из России.

"Хотя санкции прямо запрещают импорт стальной продукции, производимой в третьих странах из российской стали, но неясен механизм контроля, а его потенциальная эффективность вызывает сомнения. Кроме того, Россия сможет наращивать экспорт чугуна, на который санкции не распространяются. То есть российский чугун можно будет экспортировать как в страны ЕС, так и в Турцию, Китай и другие страны, которые смогут поставлять в ЕС продукцию, изготовленную из российского чугуна. Причем рост экспорта российского чугуна возможен при любом сценарии", – резюмирует издание.

Еврокомиссия инициировала расширение санкций против импорта российской металлургии, но группа европейских прокатных заводов, назвавшая себя EU Reroller Forum, выразила несогласие с этим решением. О позиции заводов писал профильный портал Kallanish.

Как писало агентство "РБК-Украина", EU Reroller Forum включает в себя предприятия, прямо или косвенно связанные с Россией – к примеру, у компании Marcegaglia есть металлургический завод в городе Владимир, а NBH является совместным предприятием российского NLMK и Агентства по управлению финансовыми инвестициями бельгийского региона Валлон.