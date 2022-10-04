Нардеп Гончаренко: Открытие украинских портов для экспорта металла – очень важный вопрос и для украинской, и для мировой экономики

Алексей Гончаренко: Санкций на металлургическую продукцию из РФ почти нет, и это очень большая ошибка Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"Открытие портов для экспорта металла – очень важный вопрос и для украинской, и для мировой экономики, и здесь все зависит от того, сколько усилий будет приложено для его решения. $600 млн, которые Украина может получать от экспорта – существенная цифра, которая помогла бы стране снизить зависимость от внешней финансовой поддержки и снизить давление на наших международных партнеров", – заявил Гончаренко.

Политик убежден, что при этом нужно усиливать давление на Россию, в том числе и при помощи новых санкций – в частности, должно быть введено полное эмбарго на российскую металлопродукцию.

"Мир должен жестче реагировать на агрессию России. Ведь санкций на металлургическую продукцию из РФ почти нет, и это очень большая ошибка", – сказал народный депутат.