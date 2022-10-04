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Нардеп Гончаренко: Открытие украинских портов для экспорта металла – очень важный вопрос и для украинской, и для мировой экономики

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Алексей Гончаренко: Санкций на металлургическую продукцию из РФ почти нет, и это очень большая ошибка
Алексей Гончаренко: Санкций на металлургическую продукцию из РФ почти нет, и это очень большая ошибка
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Если Украина сумеет разблокирвать свои морские порты для возобновления торговли металлопродукцией, это будет приносить экономике каждый месяц более $600 млн, обеспечит работу предприятий и снизит зависимость от внешних заимствований. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Открытие портов для экспорта металла – очень важный вопрос и для украинской, и для мировой экономики, и здесь все зависит от того, сколько усилий будет приложено для его решения. $600 млн, которые Украина может получать от экспорта – существенная цифра, которая помогла бы стране снизить зависимость от внешней финансовой поддержки и снизить давление на наших международных партнеров", – заявил Гончаренко.

Политик убежден, что при этом нужно усиливать давление на Россию, в том числе и при помощи новых санкций – в частности, должно быть введено полное эмбарго на российскую металлопродукцию.

"Мир должен жестче реагировать на агрессию России. Ведь санкций на металлургическую продукцию из РФ почти нет, и это очень большая ошибка", – сказал народный депутат.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: Россия, санкции, экономика, Алексей Гончаренко, металлургия, торговля, финансы
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