Без разблокировки портов запланированные в бюджете на 2023 год налоги от металлургической отрасли получить будет невозможно – эксперт

Александр Каленков: Отрасль давно работает в убыток, доходы предприятий покрывают лишь 50–80% переменных расходов, даже при средней загрузке на 15% Фото: Олександр Каленков / Facebook

В проекте бюджета-2023, который будет рассматривать Верховная Рада, правительство предварительно закладывает поступления от железорудной ренты в размере 5,4 млрд грн во государственный и еще 2,3 млрд грн в местные бюджеты, то есть совокупно 7,7 млрд грн, написал он. Однако, по мнению Каленкова, такой прогноз крайне оптимистичен, в 2021 году бюджет получил лишь чуть большую сумму от ренты — 8,07 млрд грн.

При этом реальная ситуация в отрасли крайне критична, отметил он: нет внутреннего спроса, отрасль в среднем загружена на 15% от своих довоенных мощностей, выплавка стали за восемь месяцев 2022 года сократилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Увеличение объемов экспорта может способствовать возобновлению производства металла и железорудного сырья, но в условиях блокировки морских портов для продукции ГМК на это не стоит надеяться. Учитывая значительно более длинные маршруты к западным пограничным переходам по сравнению с транспортировкой в южные порты, а также многократное повышение тарифов "Укрзалізниці", логистические расходы предприятий ГМК с прошлого года увеличились в четыре-шесть раз. Это оказывает существенное влияние на себестоимость, а значит, и на конкурентоспособность нашей продукции на западных рынках. Отрасль давно работает в убыток, доходы предприятий покрывают лишь 50–80% переменных расходов, даже при средней загрузке на 15%", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, для увеличения налоговых и валютных поступлений государство со своей стороны должно поддержать саму отрасль, по крайней мере, ослабив логистическую нагрузку, в том числе путем договоренностей о разблокировании портов для продукции горно-металлургического комплекса.