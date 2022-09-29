Без разблокировки портов запланированные в бюджете на 2023 год налоги от металлургической отрасли получить будет невозможно – эксперт

В проекте бюджета-2023, который будет рассматривать Верховная Рада, правительство предварительно закладывает поступления от железорудной ренты в размере 5,4 млрд грн во государственный и еще 2,3 млрд грн в местные бюджеты, то есть совокупно 7,7 млрд грн, написал он. Однако, по мнению Каленкова, такой прогноз крайне оптимистичен, в 2021 году бюджет получил лишь чуть большую сумму от ренты — 8,07 млрд грн.
При этом реальная ситуация в отрасли крайне критична, отметил он: нет внутреннего спроса, отрасль в среднем загружена на 15% от своих довоенных мощностей, выплавка стали за восемь месяцев 2022 года сократилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Увеличение объемов экспорта может способствовать возобновлению производства металла и железорудного сырья, но в условиях блокировки морских портов для продукции ГМК на это не стоит надеяться. Учитывая значительно более длинные маршруты к западным пограничным переходам по сравнению с транспортировкой в южные порты, а также многократное повышение тарифов "Укрзалізниці", логистические расходы предприятий ГМК с прошлого года увеличились в четыре-шесть раз. Это оказывает существенное влияние на себестоимость, а значит, и на конкурентоспособность нашей продукции на западных рынках. Отрасль давно работает в убыток, доходы предприятий покрывают лишь 50–80% переменных расходов, даже при средней загрузке на 15%", – подчеркнул он.
По мнению эксперта, для увеличения налоговых и валютных поступлений государство со своей стороны должно поддержать саму отрасль, по крайней мере, ослабив логистическую нагрузку, в том числе путем договоренностей о разблокировании портов для продукции горно-металлургического комплекса.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".