Консорциум европейских перекатчиков выступает против потенциальных санкций в отношении российской металлопродукции

В марте Европа запретила импорт большинства видов российской стальной продукции, но слябы (на фото) в этот список не попали Фото: gmk.center

"Используя политические аргументы в том, что по сути является экономическим и конкурентным вопросом, объединение производителей продвигает запрет на импорт стальных полуфабрикатов… из России, пытаясь вытеснить с рынка перекаточный бизнес", – цитирует автор материала Колин Ричардсон полученное письмо.

Документ подписали представители компаний Marcegaglia, Pittini, Officine Tecnosider, Laminoirs des Landes, Vitkovice Steel, Network Steel, Duferco, Dunaferr и NBH (NLMK Belgium Holdings), отмечается в публикации.

"NLMK, которому принадлежит NBH, является крупнейшим поставщиком российских слябов в Европу после того, как многие его конкуренты попали под санкции в ответ на вторжение в Украину. С января по июль из России в ЕС было продано 2,4 млн тонн слябов, что немного меньше, чем 2,6 млн тонн за аналогичный период прошлого года, и больше, чем 2,2 млн тонн в январе – июле 2020 года", – сказано в статье.

Автор пишет, что 80% стальных полуфабрикатов, импортируемых в ЕС, производятся в России и Украине.

"Перекатчики говорят, что альтернативы поставкам из России нет, поскольку европейские заводы и производители из третьих стран не могут обеспечить стабильные поставки. Доступные альтернативы включают "несколько подсанкционных" заводов в Иране и несколько производителей в Америке, которые заняты на рынках США и Мексики, заявили перекатчики. Простой мощности доменных печей европейских заводов, которые исторически продавали менее 5% стальных полуфабрикатов, покупаемых перекатчиками, означает, что они вряд ли увеличат поставки своим конкурентам. В некоторые периоды крупные интегрированные комбинаты сами используют импорт для удовлетворения своих потребностей", – подчеркивается в материале.