Новая Зеландия вводит новые санкции против 19 лиц, связанных с Путиным

Среди тех, кого добавили в санкционный список, федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники Путина и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По словам главы МИД Новой Зеландии, эти лица были частью сети влияния вокруг Путина и использовали свое положение, "чтобы угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины".

Она также раскритиковала "референдумы" о присоединении к России, проведенные РФ на оккупированных территориях Украины, как нарушение основных норм международного права.