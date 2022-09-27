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Новая Зеландия вводит новые санкции против 19 лиц, связанных с Путиным

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Глава МИД Новой Зеландии осудила проведение Россией псевдореферендумов на оккупированной территории Украины
Глава МИД Новой Зеландии осудила проведение Россией псевдореферендумов на оккупированной территории Украины
Фото: EPA

Новая Зеландия добавила в санкционный список против России еще 19 человек, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 27 сентября заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута, сообщил телеканал RNZ.

Среди тех, кого добавили в санкционный список, федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники Путина и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 

По словам главы МИД Новой Зеландии, эти лица были частью сети влияния вокруг Путина и использовали свое положение, "чтобы угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины".

Она также раскритиковала "референдумы" о присоединении к России, проведенные РФ на оккупированных территориях Украины, как нарушение основных норм международного права.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о "присоединении" регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Теги: Владимир Путин, Украина, санкции, Рамзан Кадыров, Новая Зеландия, российская агрессия, война России против Украины
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