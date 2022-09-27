Американский технологический гигант Emerson уходит с российского рынка

"Сегодня было заключено соглашение о продаже российского бизнеса компании Emerson, включая дочернюю производственную компанию Metran и Emerson LLC, которая занималась организацией продаж и обслуживанием Metran в России, местному руководству" - говорится в сообщении компании.
Для завершения сделки по продаже российского бизнеса Emerson потребуется одобрение регуляторных органов и правительства России.
В мае компания заявила о выходе из российского бизнеса и изучала варианты продажи Metran.
В 2021 финансовом году на российский рынок приходилось примерно 1,5% от общего объема продаж компании Emerson.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
Окончательно решил уйти сети ресторанов быстрого питания KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") также отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.