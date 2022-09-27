Американский технологический гигант Emerson уходит с российского рынка

Американская компания Еmerson заявила о выходе из России Фото: depositphotos.com

"Сегодня было заключено соглашение о продаже российского бизнеса компании Emerson, включая дочернюю производственную компанию Metran и Emerson LLC, которая занималась организацией продаж и обслуживанием Metran в России, местному руководству" - говорится в сообщении компании.

Для завершения сделки по продаже российского бизнеса Emerson потребуется одобрение регуляторных органов и правительства России.

В мае компания заявила о выходе из российского бизнеса и изучала варианты продажи Metran.

В 2021 финансовом году на российский рынок приходилось примерно 1,5% от общего объема продаж компании Emerson.