ГОРДОН
 
 
МИР

Американский технологический гигант Emerson уходит с российского рынка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Американская компания Еmerson заявила о выходе из России
Американская компания Еmerson заявила о выходе из России
Фото: depositphotos.com

Мировой лидер в сфере промышленной автоматизации компания Emerson объявила о продаже своего бизнеса в России. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня было заключено соглашение о продаже российского бизнеса компании Emerson, включая дочернюю производственную компанию Metran и Emerson LLC, которая занималась организацией продаж и обслуживанием Metran в России, местному руководству" - говорится в сообщении компании. 

Для завершения сделки по продаже российского бизнеса Emerson потребуется одобрение регуляторных органов и правительства России.

В мае компания заявила о выходе из российского бизнеса и изучала варианты продажи Metran. 

В 2021 финансовом году на российский рынок приходилось примерно 1,5% от общего объема продаж компании Emerson.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

Окончательно решил уйти сети ресторанов быстрого питания KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") также отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Теги: Россия, санкции, технологии, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине G
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (84131)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (68081)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (52713)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (34393)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (29115)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (27258)
7
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (20222)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (17540)
 
 
 
 