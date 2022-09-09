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Нефтесервисная корпорация Halliburton уходит с российского рынка

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Компания продала свой бизнес в РФ местному менеджменту
Компания продала свой бизнес в РФ местному менеджменту
Фото: Halliburton / Facebook

Американская нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Об этом 8 сентября говорится в заявлении компании.

Компания продала свой бизнес в России местному менеджменту. Сумма сделки на данный момент не сообщается.

"Halliburton больше не работает в России. Находящаяся в России команда менеджеров теперь владеет и управляет бывшим бизнесом и активами Halliburton в РФ под названием ООО "Бурсервис", которое не зависит от Halliburton", – говорится в заявлении.

Контекст:

Компания Halliburton, основанная в 1919 году, является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли более чем в 70 страны мира.

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Теги: Россия, санкции, нефть, война России против Украины, активы, вторжение России в Украину
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