Швейцарский производитель премиум-шоколада уходит с российского рынка

"После объявления от 9 марта 2022 года группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местным законодательством", – говорится на официальном сайте производителя.

Контекст:

Lindt & Sprüngli – крупный швейцарский производитель премиального шоколада. Продукция компании производится на 11 фабриках в Европе и США. В марте компания приостановила деятельность в РФ, закрыв фирменные и онлайн-магазины.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.