Крупнейший производитель лифтов Otis уходит из России

"После тщательного изучения глобальных влияний и последствий кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, учитывая сбои в цепях поставок и монтажа, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым", – говорится в сообщении.
Otis продает 100% бизнеса местной компании Ice Development.
В заявлении указано, что производитель лифтов еще в марте прекратил принимать заказы на новое оборудование и инвестировать в российский бизнес из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"По-прежнему надеемся на восстановление мира и стабильности в регионе. Мы продолжим вносить свой вклад в нынешние усилия по оказанию поддержки и гуманитарной помощи Украине", – добавили в компании.
Российский Forbes отмечает, что в 2021 году доля Otis на лифтовом рынке РФ составляла 16% (7295 новых лифтов). С уходом западных компаний в стране образовался дефицит высокоскоростных лифтов, которые используют в высотных зданиях, пишет издание.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") сперва отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.