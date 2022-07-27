Крупнейший производитель лифтов Otis уходит из России

"После тщательного изучения глобальных влияний и последствий кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, учитывая сбои в цепях поставок и монтажа, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым", – говорится в сообщении.

Otis продает 100% бизнеса местной компании Ice Development.

В заявлении указано, что производитель лифтов еще в марте прекратил принимать заказы на новое оборудование и инвестировать в российский бизнес из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"По-прежнему надеемся на восстановление мира и стабильности в регионе. Мы продолжим вносить свой вклад в нынешние усилия по оказанию поддержки и гуманитарной помощи Украине", – добавили в компании.

Российский Forbes отмечает, что в 2021 году доля Otis на лифтовом рынке РФ составляла 16% (7295 новых лифтов). С уходом западных компаний в стране образовался дефицит высокоскоростных лифтов, которые используют в высотных зданиях, пишет издание.