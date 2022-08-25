Из России уходит один из крупнейших банков мира

Компания начнет сворачивать операции по обслуживанию розничных и коммерческих клиентов уже в этом квартале, что затронет услуги по кредитованию, депозитам и картам.
"Решение является частью наших усилий по сокращению деятельности в России. Это согласуется с другими действиями, включая ограничение предложения наших услуг, сокращение рисков и отказ от привлечения новых клиентов", – отметил гендиректор Citi по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвид Ливингстон.
В связи с объявленным планом ликвидации российского бизнеса Citi ожидает, что понесет расходы примерно в размере $170 млн в течение следующих 18 месяцев. Сокращение затронет более 2 тыс. сотрудников и 15 филиалов банка.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Citi объявил о намерении свернуть потребительский банкинг в России в апреле 2021 года в рамках глобального стратегического обновления по выходу из клиентских франшиз на 14 рынках Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике. В марте 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, Citi объявила свернуть коммерческий банкинг в РФ.