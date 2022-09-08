Крупнейший лейбл звукозаписи Sony уходит из России

"Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России, вступающее в силу немедленно", – говорится в заявлении.
Также сообщается, что российское подразделение перейдет под управление местной компании, которая возьмет на себя управление лейблом.
Источник, знакомый с решением Sony Music рассказал, что новая российская компания будет представлять только российских артистов.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.