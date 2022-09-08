Крупнейший лейбл звукозаписи Sony уходит из России

"Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России, вступающее в силу немедленно", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что российское подразделение перейдет под управление местной компании, которая возьмет на себя управление лейблом.

Источник, знакомый с решением Sony Music рассказал, что новая российская компания будет представлять только российских артистов.