Американская агропромышленная компания Bunge уходит с российского рынка

"Bunge сегодня объявила о согласии продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. В сделку также входит завод по переработке подсолнечника в Воронеже", – сказано в заявлении.
Херман отметил, что "завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов".
С чем связано решение о продаже бизнеса, в сообщении Bunge не уточняется. В мае компания заявляла, что на деятельность российского подразделения могут оказать негативное влияние санкции, введенные странами Запада против России из-за вторжения РФ в Украину, писал "Интерфакс". В июне агентство, ссылаясь на участников рынка, сообщало, что американская компания ищет покупателей на российские активы.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.