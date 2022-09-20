Американская агропромышленная компания Bunge уходит с российского рынка

Агропромышленная компания Bunge продает свой завод по переработке подсолнечника в Воронежской области и уходит с российского рынка Фото: depositphotos.com

"Bunge сегодня объявила о согласии продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. В сделку также входит завод по переработке подсолнечника в Воронеже", – сказано в заявлении.

Херман отметил, что "завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов".

С чем связано решение о продаже бизнеса, в сообщении Bunge не уточняется. В мае компания заявляла, что на деятельность российского подразделения могут оказать негативное влияние санкции, введенные странами Запада против России из-за вторжения РФ в Украину, писал "Интерфакс". В июне агентство, ссылаясь на участников рынка, сообщало, что американская компания ищет покупателей на российские активы.