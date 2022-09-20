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Американская агропромышленная компания Bunge уходит с российского рынка

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Агропромышленная компания Bunge продает свой завод по переработке подсолнечника в Воронежской области и уходит с российского рынка
Агропромышленная компания Bunge продает свой завод по переработке подсолнечника в Воронежской области и уходит с российского рынка
Фото: depositphotos.com

Американская агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России. Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Грега Хекмана, опубликованном на сайте компании 19 сентября.

"Bunge сегодня объявила о согласии продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. В сделку также входит завод по переработке подсолнечника в Воронеже", – сказано в заявлении.

Херман отметил, что "завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов".

С чем связано решение о продаже бизнеса, в сообщении Bunge не уточняется. В мае компания заявляла, что на деятельность российского подразделения могут оказать негативное влияние санкции, введенные странами Запада против России из-за вторжения РФ в Украину, писал "Интерфакс". В июне агентство, ссылаясь на участников рынка, сообщало, что американская компания ищет покупателей на российские активы.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.

Теги: Россия, санкции, бизнес, война России против Украины, продажа, масло, вторжение России в Украину
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