"АрселорМиттал": Важно разблокировать украинские порты для экспорта, чтобы дать шанс металлургии выжить

Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей, заявили в компании Фото: gmk.center

"После вынужденной остановки в работе в начале полномасштабного вторжения "АрселорМиттал Кривой Рог" приложил значительные усилия, чтобы возобновить производство. Однако в июле цены на металлопродукцию в мире упали на треть, при этом услуги по транспортировке продукции выросли в пять раз, в первую очередь из-за блокады украинских портов. Это лишило украинскую продукцию конкурентных преимуществ на внешних рынках", – цитирует издание заявление компании.

"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу своего горно-обогатительного комбината с 1 августа на три месяца, причиной стал существенный рост расходов на перевозку сырья, а также недоступность традиционных рынков сбыта.

"Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей. Важно разблокировать украинские порты для экспорта продукции ГМК, чтобы усилить украинскую экономику и дать шанс украинской металлургии выжить, несмотря на все вызовы военного времени. Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря и готовы к активному сотрудничеству", – заявили в компании.