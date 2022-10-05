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"АрселорМиттал": Важно разблокировать украинские порты для экспорта, чтобы дать шанс металлургии выжить

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Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей, заявили в компании
Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей, заявили в компании
Фото: gmk.center

Для работы промышленности Украины на полную мощность необходимо разблокировать морские порты страны для экспорта продукции металлургической отрасли, заявили в комментарии "Обозревателю" представители компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

"После вынужденной остановки в работе в начале полномасштабного вторжения "АрселорМиттал Кривой Рог" приложил значительные усилия, чтобы возобновить производство. Однако в июле цены на металлопродукцию в мире упали на треть, при этом услуги по транспортировке продукции выросли в пять раз, в первую очередь из-за блокады украинских портов. Это лишило украинскую продукцию конкурентных преимуществ на внешних рынках", – цитирует издание заявление компании.

"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу своего горно-обогатительного комбината с 1 августа на три месяца, причиной стал существенный рост расходов на перевозку сырья, а также недоступность традиционных рынков сбыта.

"Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей. Важно разблокировать украинские порты для экспорта продукции ГМК, чтобы усилить украинскую экономику и дать шанс украинской металлургии выжить, несмотря на все вызовы военного времени. Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря и готовы к активному сотрудничеству", – заявили в компании.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: Кривой Рог, экономика, промышленность, цены, экспорт, металлургия, АрселорМиттал Кривой Рог, перевозки, расходы
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