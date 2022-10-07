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Компания "Рудомайн" работает лишь на 50% от довоенного уровня – директор

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Владимир Колос: 50% на сегодняшний день это неплохо по сравнению с другими крупными предприятиями. У них ситуация хуже
Владимир Колос: 50% на сегодняшний день – это неплохо по сравнению с другими крупными предприятиями. У них ситуация хуже
Фото: gmk.center

Кризис в горно-металлургической отрасли нарастает, так как, кроме войны, компании столкнулись с логистическими сложностями при реализации продукции, падением внешнего спроса на железную руду и снижением мировых цен на продукцию. Об этом в интервью GMK Center рассказал директор ООО "Рудомайн" Владимир Колос.

"Отгрузка товарной продукции у нас составляет до 50% от довоенных объемов. К этому привела совокупность многих факторов – и проблемы с логистикой, и то, что Европа уменьшила объемы своих заказов. Сейчас ситуация у нас более-менее стабилизировалась. 50% на сегодняшний день – это неплохо по сравнению с другими крупными предприятиями. У них ситуация хуже", – отметил он.

Руководитель добавил, что мировую стоимость руды сегодня диктует китайский рынок и сейчас эта цена упала в два раза, поэтому для восстановления работы украинской металлургии нужна как поддержка государства, так и внешние факторы.

"Потребители должны увеличить объемы, и цены на железорудное сырье должны хотя бы немного увеличиться. Тогда мы сможем планировать выход на рост производства до прошлогоднего уровня. И, разумеется, наша продукция должна быть конкурентной", – подытожил Колос.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: экономика, экспорт, кризис, металлургия
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