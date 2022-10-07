Компания "Рудомайн" работает лишь на 50% от довоенного уровня – директор

Владимир Колос: 50% на сегодняшний день – это неплохо по сравнению с другими крупными предприятиями. У них ситуация хуже Фото: gmk.center

"Отгрузка товарной продукции у нас составляет до 50% от довоенных объемов. К этому привела совокупность многих факторов – и проблемы с логистикой, и то, что Европа уменьшила объемы своих заказов. Сейчас ситуация у нас более-менее стабилизировалась. 50% на сегодняшний день – это неплохо по сравнению с другими крупными предприятиями. У них ситуация хуже", – отметил он.

Руководитель добавил, что мировую стоимость руды сегодня диктует китайский рынок и сейчас эта цена упала в два раза, поэтому для восстановления работы украинской металлургии нужна как поддержка государства, так и внешние факторы.

"Потребители должны увеличить объемы, и цены на железорудное сырье должны хотя бы немного увеличиться. Тогда мы сможем планировать выход на рост производства до прошлогоднего уровня. И, разумеется, наша продукция должна быть конкурентной", – подытожил Колос.