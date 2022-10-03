Экспорт металла через порты необходим Украине, чтобы пережить тяжелый будущий год – нардеп

Муса Магомедов: Нам очень нужен вклад металлургии – потому что он всегда был очень весомым, и мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы помочь отрасли Фото: Musa Magomedov / Facebook

"До войны поступления от экспорта металлов составляли большую часть валютных поступлений, а сейчас ситуация для металлургии катастрофическая. Разблокирование портов смогло бы стать одним из способов спасти отечественную металлургию. Потому что предприятия давно работают в убыток. И если им не будет оказана государственная поддержка, страну ждут массовые сокращения", – цитирует агентство слова нардепа.

По его прогнозам, следующий год будет для экономики очень трудным, и это уже отражает проект госбюджета. Поэтому, убежден Магомедов, Украине необходимы дополнительные источники валюты и экспорт металлопродукции может обеспечить десятки миллиардов долларов.

"Бюджет на 2023 год крайне тяжелый. Нам очень нужен вклад металлургии – потому что он всегда был очень весомым, и мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы помочь отрасли. В противном случае мы потеряем миллиарды валютных поступлений в бюджет. А страну ждут сокращения, потому что предприятия, которые работают на минимальной мощности, не могут бесконечно поддерживать своих работников", – сказал политик.

Он также выразил надежду, что международные партнеры поддержат Украину в инициативе по разблокированию портов, пишет "РБК-Украина".

В проекте бюджета-2023 правительство заложило поступления от железорудной ренты в размере 7,7 млрд грн.

"Это почти равно сумме, которая была уплачена предприятиями до войны, в 2021 году (8 млрд), в то время как сейчас в стране работают на минимальной мощности всего несколько заводов, а ГОК остановлены", – отмечает агентство.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что бюджет не может рассчитывать на такие поступления от отрасли, если не обеспечит экспорт металлопродукции через морские порты.