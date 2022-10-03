Экспорт металла через порты необходим Украине, чтобы пережить тяжелый будущий год – нардеп

"До войны поступления от экспорта металлов составляли большую часть валютных поступлений, а сейчас ситуация для металлургии катастрофическая. Разблокирование портов смогло бы стать одним из способов спасти отечественную металлургию. Потому что предприятия давно работают в убыток. И если им не будет оказана государственная поддержка, страну ждут массовые сокращения", – цитирует агентство слова нардепа.
По его прогнозам, следующий год будет для экономики очень трудным, и это уже отражает проект госбюджета. Поэтому, убежден Магомедов, Украине необходимы дополнительные источники валюты и экспорт металлопродукции может обеспечить десятки миллиардов долларов.
"Бюджет на 2023 год крайне тяжелый. Нам очень нужен вклад металлургии – потому что он всегда был очень весомым, и мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы помочь отрасли. В противном случае мы потеряем миллиарды валютных поступлений в бюджет. А страну ждут сокращения, потому что предприятия, которые работают на минимальной мощности, не могут бесконечно поддерживать своих работников", – сказал политик.
Он также выразил надежду, что международные партнеры поддержат Украину в инициативе по разблокированию портов, пишет "РБК-Украина".
В проекте бюджета-2023 правительство заложило поступления от железорудной ренты в размере 7,7 млрд грн.
"Это почти равно сумме, которая была уплачена предприятиями до войны, в 2021 году (8 млрд), в то время как сейчас в стране работают на минимальной мощности всего несколько заводов, а ГОК остановлены", – отмечает агентство.
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что бюджет не может рассчитывать на такие поступления от отрасли, если не обеспечит экспорт металлопродукции через морские порты.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".