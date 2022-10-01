ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2023 году минимальную зарплату повышать не планируют
В 2023 году минимальную зарплату повышать не планируют
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата. Это следует из закона о госбюджете Украины на 2022 год.

Минимальная зарплата выросла на 200 грн и теперь составляет 6,7 тыс. грн.

В почасовом измерении минимальная зарплата выросла с 39,26 грн до 40,46 грн.

В проекте госбюджета на 2023 год, который Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады, повышение минимальной зарплаты не предусмотрено.

Контекст:

Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

После того как Рада 15 августа поддержала увеличение оборонных расходов госбюджета на 270 млрд грн, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году составили 1,2 трлн грн, отметил нардеп от "Голоса", первый замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

8 августа премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, госбюджет, зарплата, минимальная зарплата
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (193091)
2
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (188329)
3
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (136047)
4
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (42725)
5
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем (41107)
6
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой (35971)
7
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (29658)
8
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд (26237)
 
 
 
 