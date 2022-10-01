В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата

Минимальная зарплата выросла на 200 грн и теперь составляет 6,7 тыс. грн.

В почасовом измерении минимальная зарплата выросла с 39,26 грн до 40,46 грн.

В проекте госбюджета на 2023 год, который Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады, повышение минимальной зарплаты не предусмотрено.

Контекст:

Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

После того как Рада 15 августа поддержала увеличение оборонных расходов госбюджета на 270 млрд грн, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году составили 1,2 трлн грн, отметил нардеп от "Голоса", первый замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

8 августа премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.