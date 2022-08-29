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Налоговый комитет ВР одобрил авансовый налог для пунктов обмена валют – Гетманцев

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Размер налогового аванса, предусмотренного в законопроекте, 19,5 тыс. грн в месяц
Размер налогового аванса, предусмотренного в законопроекте, – 19,5 тыс. грн в месяц
Фото: ЕРА

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины рекомендовал к принятию парламентом законопроекты №7655, об этом в Telegram сообщил глава комитета Вадим Гетманцев.

Инициированный Национальным банком Украины законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс. Они предусматривают фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль для небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютой.

Ранее Гетманцев высказывал возмущение тем, что среднее поступление по налогу на прибыль от каждого из 4 тыс. пунктов обмена, работающих в Украине, составляет всего около 1,7 тыс. грн в год.

"А это значит, что значительная часть денег в обменниках прошла мимо армии, пенсионеров и переселенцев", – писал нардеп, анонсируя регистрацию законопроекта.

Одобренный комитетом и рекомендованный для принятия в Раде вариант законопроекта устанавливает авансовый платеж в размере трех минимальных зарплат для каждого пункта обмена ежемесячно.

С учетом сегодняшнего размера "минималки", эта сумма составляет 19,5 тыс. грн. Поступления в бюджет таким образом должны составить около 1 млрд грн в год, подсчитал нардеп.

Теги: Верховная Рада, налоги, обмен валют, минимальная зарплата, Даниил Гетманцев
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