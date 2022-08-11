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"Значительная часть денег прошла мимо армии". Гетманцев предложил взимать авансом налог на прибыль с пунктов обмена валют

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Размер аванса, предложенного в законопроекте, около 19,5 тыс. грн в год
Размер аванса, предложенного в законопроекте, – около 19,5 тыс. грн в год
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект, предусматривающий введение авансового платежа по налогу на прибыль для пунктов наличного обмена валют. Об этом 11 августа он сообщил в Telegram.

По данным нардепа, во время войны в Украине работают около 4 тыс. пунктов обмена. При этом поступления в бюджет от каждого из них составляют около 1,7 тыс. грн в год.

"А это значит, что значительная часть денег в обменниках прошла мимо армии, пенсионеров и переселенцев", – говорится в сообщении.

Гетманцев заявил, что инициированный Национальным банком Украины законопроект, который он зарегистрировал в парламенте, предусматривает фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль для небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютой. 

Размер предложенного взноса предлагается установить на уровне трех минимальных зарплат (19,5 тыс. грн) в год для каждого пункта обмена. Поступления в бюджет таким образом составят около 1 млрд грн в год, подсчитал нардеп.

Теги: Верховная Рада, налоги, банки, обмен валют, законопроект, Даниил Гетманцев
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