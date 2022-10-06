Разблокировка портов для экспорта металла – это $600 млн ежемесячно и работа для людей – ICC Ukraine

"Блокада портов приводит к тому, что металлургические предприятия, ГОК вынуждены сокращать производство. Возобновление объемов экспорта позволит увеличить объемы производства. Это поступление в бюджет, работа для людей, решение социально-экономических проблем целых регионов", – заявил он.

Экспортировать металл только по железной дороге в полном объеме не получится, а тарифы на перевозку делают цену на украинскую продукцию неконкурентной, добавил он.

"Объемы потенциального экспорта металлопродукции эксперты оценивают в $600 млн ежемесячно. Мы видим, какой тяжелый проект бюджета на следующий год. Страна крайне нуждается в дополнительных поступлениях. Также это валюта, которая входит в Украину не по кредитным программам. Это значительная поддержка макрофинансовой ситуации и гривны", – сказал Щелкунов.

Щелкунов отметил, что заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка часто поднимает вопрос о разблокировании морских портов для экспорта металла, а также об этом шла речь во время визита генсека ООН в Украину.

"Со своей стороны ICC Ukraine во время встреч с зарубежными партнерами также поднимает эту тему. Мы понимаем, что это тяжело. Но шаг за шагом должны идти к тому, чтобы создать мощную мировую поддержку в этом вопросе и совместно давить на врага, чтобы добиться открытия портов для украинской металлургии", – подчеркнул он.