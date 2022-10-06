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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разблокировка портов для экспорта металла – это $600 млн ежемесячно и работа для людей – ICC Ukraine

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Тарифы на перевозку делают цену на украинскую продукцию неконкурентной, заявили в ICC
Тарифы на перевозку делают цену на украинскую продукцию неконкурентной, заявили в ICC
Фото: rbc.ua

Украина нуждается в разблокировании портов для экспорта металлопродукции, поскольку это даст валютные поступления, а соответственно? поможет обеспечить макрофинансовую стабильность страны и укрепить курс гривны, а также обеспечить работой сотни тысяч украинцев. Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов, пишет "РБК-Украина".

"Блокада портов приводит к тому, что металлургические предприятия, ГОК вынуждены сокращать производство. Возобновление объемов экспорта позволит увеличить объемы производства. Это поступление в бюджет, работа для людей, решение социально-экономических проблем целых регионов", – заявил он.

Экспортировать металл только по железной дороге в полном объеме не получится, а тарифы на перевозку делают цену на украинскую продукцию неконкурентной, добавил он.

"Объемы потенциального экспорта металлопродукции эксперты оценивают в $600 млн ежемесячно. Мы видим, какой тяжелый проект бюджета на следующий год. Страна крайне нуждается в дополнительных поступлениях. Также это валюта, которая входит в Украину не по кредитным программам. Это значительная поддержка макрофинансовой ситуации и гривны", – сказал Щелкунов.

Щелкунов отметил, что заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка часто поднимает вопрос о разблокировании морских портов для экспорта металла, а также об этом шла речь во время визита генсека ООН в Украину.

"Со своей стороны ICC Ukraine во время встреч с зарубежными партнерами также поднимает эту тему. Мы понимаем, что это тяжело. Но шаг за шагом должны идти к тому, чтобы создать мощную мировую поддержку в этом вопросе и совместно давить на врага, чтобы добиться открытия портов для украинской металлургии", – подчеркнул он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: валюта, экономика, бюджет, тарифы, металлургия, перевозки
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