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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал ВСУ 700 автомобилей, более 2 тыс. дронов и раций

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Ахметов: Мы не планируем останавливаться. И будем делать все, чтобы приблизить победу Украины. И мы обязательно победим
Ахметов: Мы не планируем останавливаться. И будем делать все, чтобы приблизить победу Украины. И мы обязательно победим
Фото: zn.ua

Бизнесмен Ринат Ахметов в рамках своей инициативы "Стальной фронт" направил на помощь Украине более 3 млрд грн. Об этом 13 октября сообщило издание "Обозреватель".

"Так, на предприятиях группы "Метинвест" производятся и передаются военным 150 тыс. бронежилетов. То есть каждый 10-й бронежилет, защищающий наших военных, произведен на заводах компании. Для этого металлурги освоили технологию выплавки специальной бронестали высокого уровня защиты и нашли подрядчиков, которые шьют плитоноски", – сказано в сообщении.

Военные получили от предприятий СКМ также более 20 тыс. касок и 40 тыс. аптечек, соответствующих стандартам НАТО.

"Но, кроме защиты, наши бойцы остро нуждаются в технике, ведь эта война, в отличие от Второй мировой, – это прежде всего война высоких технологий. Ахметов направил миллионы на закупку автомобилей, дронов и раций – того, что дает нашим воинам преимущество на фронте. Военным уже передано более 2 тыс. современных дронов и раций, 1,6 тыс. специальных приборов (тепловизоров, дальномеров). Чтобы обеспечить мобильность подразделений, бизнесы СКМ передали на фронт более 700 авто – прежде всего надежных внедорожников – и обеспечили их горючим. Всего на нужды ВСУ и мирных городов было направлено 595 тыс. литров горючего", – отмечается в публикации.

Ахметов убежден в победе Украины.

"Мы не планируем останавливаться. И будем делать все, чтобы приблизить победу Украины. И мы обязательно победим", – заявил бизнесмен.

Теги: Ринат Ахметов, автомобили, СКМ, война, помощь, бронежилеты, металлургия, ВСУ, война России против Украины
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