"Метинвест" передал Львовскому оборонному кластеру более 500 тонн стальных листов для изготовления бронежилетов для ВСУ

Львовский оборонный кластер изготовил 80 тыс. бронежилетов, для значительной части из них использовали переданную компанией бронетсаль.

"Сейчас весь мир знает о стальной мощи украинских военных. Но нашим защитникам также нужна качественная защита. В начале войны группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского первой в Украине наладила поставки бронестали из-за границы. Чуть позже компания овладела ее собственным производством. Больше бронежилетов – больше воинов вернутся в свои семьи. Именно поэтому мы работаем и помогаем ВСУ средствами защиты", – заявил гендиректор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

В пресс-службе отметили, что Львовский оборонный кластер объединяет специалистов оборонных предприятий, волонтеров и производственные мощности со всей страны, чтобы обеспечивать украинских военных бронежилетами. Организация имеет свою лабораторию для тестирования готовой продукции.