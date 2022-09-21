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"Метинвест" передал Львовскому оборонному кластеру более 500 тонн стальных листов для изготовления бронежилетов для ВСУ

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"Метинвест" передал Львовскому оборонному кластеру листы для бронежилетов
"Метинвест" передал Львовскому оборонному кластеру листы для бронежилетов
Фото: Метінвест / Facebook

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского бесплатно передала Львовскому оборонному кластеру более 500 тонн стальных листов, которые используют для изготовления бронежилетов. Об этом сообщил "Обозреватель" 21 сентября.

Львовский оборонный кластер изготовил 80 тыс. бронежилетов, для значительной части  из них использовали переданную компанией бронетсаль.

"Сейчас весь мир знает о стальной мощи украинских военных. Но нашим защитникам также нужна качественная защита. В начале войны группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского первой в Украине наладила поставки бронестали из-за границы. Чуть позже компания овладела ее собственным производством. Больше бронежилетов – больше воинов вернутся в свои семьи. Именно поэтому мы работаем и помогаем ВСУ средствами защиты", – заявил гендиректор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

В пресс-службе отметили, что Львовский оборонный кластер объединяет специалистов оборонных предприятий, волонтеров и производственные мощности со всей страны, чтобы обеспечивать украинских военных бронежилетами. Организация имеет свою лабораторию для тестирования готовой продукции.

Контекст:

Группа "Метинвест" с начала полномасштабной агрессии России против Украины направила на нужды армии, поддержание национальной экономики и помощь мирным жителям более 1,7 млрд грн.

"Метинвест" передает современную амуницию для ВСУ, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Главного управления разведки и других силовых подразделений. Защитники получат, кроме прочего, 100 тыс. бронежилетов, их делают как из сертифицированной спецстали производства "Метинвест", так и привозят из-за границы. Кроме того, компания передала ВСУ около 400 дронов, 1500 тепловизоров, почти 18 тыс. бронекасок, 27 тыс. турникетов и 500 аптечек. 

Военные медики ГУР получили 20 машин скорой помощи стоимостью €300 тыс., ВСУ – медикаменты и медоборудование почти на 21 млн грн. "Метинвест" передал на фронт 100 полноприводных пикапов на сумму более €2 млн. Из стали компании изготовили около 60 тыс. противотанковых ежей и 20 тыс. шипованных цепей против колесной техники.

Теги: Львов, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Метинвест, бронежилеты
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