Ахметов передал еще 300 дронов для Сухопутных войск и ГРУ

"Дроны оборудованы тепловизорами и оптическим зумом, что позволяет выслеживать вражескую технику и живую силу врага даже ночью. Они имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 км и быть в воздухе около 40 мин", – отмечает агентство со ссылкой на сообщение компании.

"Метинвест" Ахметова передал ВСУ уже более 800 дронов, нынешняя партия – самая большая в рамках одной инициативы. Это самая большая партия дронов, предоставленная ВСУ в рамках одной инициативы.

Милитарная помощь Ахметова сконцентрирована на обеспечении украинских войск защитным оборудованием, транспортом и технологическими приборами для разведки и выявления враждебных целей. С первых дней войны ВСУ компании бизнесмена предоставили, кроме дронов, также 700 автомобилей и внедорожников, 1 тыс. комплектов амуниции спецназначения и 190 тыс. бронежилетов и касок, отметили в пресс-службе.