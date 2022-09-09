Нацгвардейцы на юге Украины получили еще 1500 бронежилетов от Ахметова

Также были доставлены на фронт "Блиндажи 2.0" – специальные металлические укрытия производства "Метинвеста" в виде капсул, которые можно быстро собрать прямо на позиции и получить дополнительную защиту.

Эти укрытия специалисты компании разработали вместе с украинскими бойцами, они имеют специальное место для печки и отдыха, а также выводы для труб. "Блиндаж 2.0" находится под землей и заменяет привычные земляные блиндажи.

Милитарная помощь Ахметова сконцентрирована на обеспеченных украинских войсках защитным оборудованием, транспортом и технологическими приборами для разведки и выявления враждебных целей. С первых дней войны ВСУ предоставлено 700 автомобилей и внедорожников, 1000 комплектов амуниции спецназначения, более 800 дронов и 190 000 бронежилетов и касок, отметили в пресс-службе.