Ахметов передал военным топливо и смазочные материалы

В компании отметили, что с первого дня войны предоставляют Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы Ахметова металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.

ВСУ получили около 800 беспилотников, более 110 тыс. бронежилетов, тысячи единиц тепловизоров, дальномеров, раций и других технологических решений для военных, отметили в пресс-службе.