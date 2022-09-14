Bloomberg о защитных укрытиях ВСУ: Могут выдерживать попадание 152-миллиметровых снарядов, легко транспортируются, стоят около $5,5 тыс.

В материале отмечается, что такой шелтер углубляется на полтора метра в землю в блиндаж передовых позиций ВСУ, после чего он может выдержать попадание 152-миллиметровых снарядов. Его можно использовать как укрытие во время атак, а также как столовую или полевую баню.

"Одно такое убежище стоит около 200 тысяч гривен ($5450), компания бесплатно доставила первые 10 таких на передовую и рассчитывает производить по 20 единиц каждый месяц. Готовое изделие может поставляться по частям весом 50 кг каждая и собираться после доставки. Это позволяет осуществлять транспортировку небольшой бригадой людей", – пишет агентство.