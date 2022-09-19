"Метинвест" передал военному госпиталю Запорожья медикаменты на полмиллиона гривен

"Перечень необходимого определяли медики, поэтому в гуманитарном грузе – препараты, в которых есть неотложная потребность. Это кровоостанавливающие, противовоспалительные, антигистаминные препараты, а также антибиотики, стимуляторы перистальтики и антисептические средства. В большинстве своем их используют для терапевтического лечения и послеоперационной реабилитации раненых и тяжелобольных защитников", – сказано в сообщении.

"Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова поддерживает запорожский госпиталь с первых дней войны. Общая стоимость переданных хирургических инструментов, медикаментов и оборудования уже составляет более 15,5 млн грн, отметили в компании.