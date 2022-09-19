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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал военному госпиталю Запорожья медикаменты на полмиллиона гривен

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Общая стоимость переданных хирургических инструментов, медикаментов и оборудования уже составляет более 15,5 млн грн
Общая стоимость переданных хирургических инструментов, медикаментов и оборудования уже составляет более 15,5 млн грн
Фото: Метінвест / Facebook

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передала военному госпиталю Запорожья очередную партию помощи. Это примерно 18 тыс. единиц медикаментов на общую сумму более полумиллиона гривен, сообщили в Facebook компании.

"Перечень необходимого определяли медики, поэтому в гуманитарном грузе – препараты, в которых есть неотложная потребность. Это кровоостанавливающие, противовоспалительные, антигистаминные препараты, а также антибиотики, стимуляторы перистальтики и антисептические средства. В большинстве своем их используют для терапевтического лечения и послеоперационной реабилитации раненых и тяжелобольных защитников", – сказано в сообщении.

"Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова поддерживает запорожский госпиталь с первых дней войны. Общая стоимость переданных хирургических инструментов, медикаментов и оборудования уже составляет более 15,5 млн грн, отметили в компании.

https://www.facebook.com/metinvest/posts/pfbid02dZYqQaPYK4FwLFgAM2omwiLNrbDoFtiGLrVr4CBG2tmJwCDwsrLppX8Fuq2tPPjvl

Теги: Запорожье, Метинвест, раненые, реабилитация, лечение, госпиталь, медики
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