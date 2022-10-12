Открытие портов необходимо, чтобы начать стабилизировать и восстанавливать экономику – Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины

Открытые порты – это поступающая в страну валютная выручка, заявили в ассоциации Фото: cfts.org.ua

"Открытые порты – это поступающая в страну валютная выручка. А валютные поступления – это возможность покупать оружие, и обеспечить социальные выплаты, и одевать наших бойцов. Поэтому открытие портов необходимо для того, чтобы начать стабилизировать и восстанавливать нашу экономику", – завила она.

Оринчак подчеркнула, что ракетные атаки на энергетические объекты в Украине ухудшили ситуацию в отрасли.

"В добывающей промышленности Украины работает около 2 тыс. компаний. Еще недавно 50% от этого количества не работало. А сейчас это количество достигло 80% – работают лишь маленькие, локальные производства", – рассказала Оринчак.

Она убеждена, что власть должна приложить все усилия, чтобы не допустить углубления кризиса в добывающей промышленности.