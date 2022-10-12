Открытие портов необходимо, чтобы начать стабилизировать и восстанавливать экономику – Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины

"Открытые порты – это поступающая в страну валютная выручка. А валютные поступления – это возможность покупать оружие, и обеспечить социальные выплаты, и одевать наших бойцов. Поэтому открытие портов необходимо для того, чтобы начать стабилизировать и восстанавливать нашу экономику", – завила она.
Оринчак подчеркнула, что ракетные атаки на энергетические объекты в Украине ухудшили ситуацию в отрасли.
"В добывающей промышленности Украины работает около 2 тыс. компаний. Еще недавно 50% от этого количества не работало. А сейчас это количество достигло 80% – работают лишь маленькие, локальные производства", – рассказала Оринчак.
Она убеждена, что власть должна приложить все усилия, чтобы не допустить углубления кризиса в добывающей промышленности.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".