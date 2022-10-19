В части Львова в ночь на 20 октября не будет света – "Львовоблэнерго"

Точные адреса, где ночью не будет света, в компании не назвали по соображениям безопасности Фото: depositphotos.com

"В связи с ремонтными работами в электросетях, связанными с ликвидацией последствий ракетных атак, с 00.00. до 6.00 возможны перерывы в электроснабжении части Львова", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что не могут предоставить информацию о точных адресах и улицах, где отсутствует электроэнергия, по соображениям безопасности.