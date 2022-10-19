В части Львова в ночь на 20 октября не будет света – "Львовоблэнерго"

"В связи с ремонтными работами в электросетях, связанными с ликвидацией последствий ракетных атак, с 00.00. до 6.00 возможны перерывы в электроснабжении части Львова", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что не могут предоставить информацию о точных адресах и улицах, где отсутствует электроэнергия, по соображениям безопасности.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.