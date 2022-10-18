"Наконец-то этот вид на оперный". McDonald's возобновляет работу нескольких заведений во Львове

"Наконец-то этот вид на оперный во Львове", – заявили в компании.

Рестораны начнут работать по адресам: проспект Шевченко, 7, проспект Черновола, 12, проспект Свободы, 35, а также в селе Сокольники (Пустомытовский район) на улице Стрыйская, 30а.

Также в McDonald's напомнили, что во время воздушной тревоги рестораны не работают. Все сотрудники и клиенты должны при этом покинуть заведение и пойти в безопасное место.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Делать заказы в них можно было только через доставку Glovo.

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's – также в режиме доставки. 30 сентября в компании заявили, что открывают 10 залов в Киеве, они будут работать каждый день.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.