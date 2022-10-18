ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Наконец-то этот вид на оперный". McDonald's возобновляет работу нескольких заведений во Львове

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В McDonald's напомнили, что во время воздушной тревоги рестораны не работают
В McDonald's напомнили, что во время воздушной тревоги рестораны не работают
Фото: pixabay.com

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу нескольких заведений во Львове. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter 18 октября.

"Наконец-то этот вид на оперный во Львове", – заявили в компании.

Рестораны начнут работать по адресам: проспект Шевченко, 7, проспект Черновола, 12, проспект Свободы, 35, а также в селе Сокольники (Пустомытовский район) на улице Стрыйская, 30а.

Также в McDonald's напомнили, что во время воздушной тревоги рестораны не работают. Все сотрудники и клиенты должны при этом покинуть заведение и пойти в безопасное место.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Делать заказы в них можно было только через доставку Glovo.

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's – также в режиме доставки. 30 сентября в компании заявили, что открывают 10 залов в Киеве, они будут работать каждый день.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.

Теги: Львов, Украина, Сокольники, ресторан, McDonald's, работа, воздушная тревога, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
"Артисты это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
"Артисты – это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Ножки шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Ножки – шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (115607)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (85316)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (39802)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30456)
5
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (25541)
6
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (25207)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (23164)
8
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (20739)
 
 
 
 