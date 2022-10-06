"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Делать заказы в них можно было только через доставку Glovo.

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's – также в режиме доставки.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.