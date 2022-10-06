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06 октября, 2022
 
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"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's

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Тимошенко купила в McDonald's пирожок с вишнями
Тимошенко купила в McDonald's пирожок с вишнями
Фото: yulia_tymoshenko / Instagram

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьківщина" и депутат из одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Тимошенко 6 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в своем кабинете за рабочим столом.

Тимошенко позирует в кадре с пирожком из McDonald's.

"Пирожок с вишнями – гарантия трудоспособного вечера!" – подписала она фото 

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Делать заказы в них можно было только через доставку Glovo.

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's – также в режиме доставки.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.

Теги: Юлия Тимошенко, McDonald's
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