Тимошенко судится с МИД из-за дипломатического паспорта

Тимошенко лишили диппаспорта летом за то, что она не вернула его в МИД в течение 10 дней после возвращения из командировки Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Оба депутата летом были лишены дипломатических паспортов за то, что не вернули их в МИД в течение 10 дней после возвращения из командировки, как это требовалось.

Сейчас нардепы просят суд обязать министерство вернуть им дипломатические паспорта, а также отменить норму, обязывающую их сдавать паспорта в МИД, когда они не путешествуют.