Тимошенко судится с МИД из-за дипломатического паспорта

Оба депутата летом были лишены дипломатических паспортов за то, что не вернули их в МИД в течение 10 дней после возвращения из командировки, как это требовалось.
Сейчас нардепы просят суд обязать министерство вернуть им дипломатические паспорта, а также отменить норму, обязывающую их сдавать паспорта в МИД, когда они не путешествуют.
5 августа агентство "РБК-Украина" сообщало, что в числе 225 нардепов, дипломатические паспорта которых были аннулированы Министерством иностранных дел, оказались первый вице-спикер Рады Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Министерство иностранных дел Украины подтвердило 6 августа, что действительно аннулировало дипломатические паспорта 225 народных депутатов Украины.