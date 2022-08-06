МИД Украины подтвердил, что дипломатические паспорта 225 нардепов аннулированы. Ведомство назвало причину

В МИД Украины подчеркнули, что нардепы не вернули диппаспорта по требованию Фото: ЕРА

"Руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение. Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады", – объяснили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что "дипломатические паспорта выдаются народным депутатам Украины исключительно для осуществления официальных командировок" и после возвращения в течение 10 дней должны быть переданы в МИД на хранение.

"Ни при каких обстоятельствах дипломатические паспорта не могут использоваться для частных поездок", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД утверждают, что за последние месяцы неоднократно просили народных депутатов вернуть паспорта и "взаимодействовали с Верховной Радой по организации этого процесса".

"В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы", – объяснили в министерстве.

5 августа агентство "РБК-Украина" сообщало, что в числе 225 нардепов, дипломатические паспорта которых были аннулированы Министерством иностранных дел, оказались первый вице-спикер Рады Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.