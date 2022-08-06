МИД Украины подтвердил, что дипломатические паспорта 225 нардепов аннулированы. Ведомство назвало причину

"Руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение. Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады", – объяснили в МИД.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что "дипломатические паспорта выдаются народным депутатам Украины исключительно для осуществления официальных командировок" и после возвращения в течение 10 дней должны быть переданы в МИД на хранение.
"Ни при каких обстоятельствах дипломатические паспорта не могут использоваться для частных поездок", – подчеркнули в ведомстве.
В МИД утверждают, что за последние месяцы неоднократно просили народных депутатов вернуть паспорта и "взаимодействовали с Верховной Радой по организации этого процесса".
"В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы", – объяснили в министерстве.
5 августа агентство "РБК-Украина" сообщало, что в числе 225 нардепов, дипломатические паспорта которых были аннулированы Министерством иностранных дел, оказались первый вице-спикер Рады Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 22 мая парламент в очередной раз продлил военное положение, на этот раз до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.
На сайте президента Украины регистрировались петиции с требованием отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая одна из них набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.
22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"
В июле 25 тыс. голосов набрала еще одна похожая петиция.
31 мая стало известно, что народные депутаты пытаются изменить для себя порядок выезда за границу – в ВР зарегистрирован законопроект №7383, который предлагает изменения в порядок обращения с дипломатическими паспортами. Авторы проекта хотят, чтобы диппаспорта выдавались на всю каденцию и возвращались уже после прекращения полномочий.