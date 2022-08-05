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МИД Украины аннулировал дипломатические паспорта 225 нардепам, в том числе двум вице-спикерам Рады – СМИ

СМИ пишут, что диппаспорт аннулировали в том числе Корниенко
СМИ пишут, что диппаспорт аннулировали в том числе Корниенко
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Министерство иностранных дел Украины аннулировал дипломатические паспорта для поездок за границу 225 народным депутатам из разных фракций Верховной Рады. Об этом 5 августа сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в парламенте.

Собеседники агентства рассказали, что уведомление об аннулировании документов поступило в аппарат Верховной Рады.

"Основание – нардепы не сдали свои дипломатические паспорта после заграничных командировок", – объяснил один из них.

По данным "РБК-Украина", в числе тех, кто не сможет воспользоваться документов – первый вице-спикер Рады Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Часть народных депутатов таким решением внешнеполитического ведомства возмущены, рассказал агентству один из источников.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 22 мая парламент в очередной раз продлил военное положение, на этот раз до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей. В июле 25 тыс. голосов набрала еще одна похожая петиция.

20 мая Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выезда за границу для мужчин призывного возраста, расширив перечень тех, кто может выезжать из страны

22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?".

31 мая стало известно, что народные депутаты пытаются изменить для себя порядок выезда за границу – в ВР зарегистрирован законопроект №7383, который предлагает изменения в порядок обращения с дипломатическими паспортами. Сегодня они выдаются нардепам исключительно для официальных командировок и должны быть возвращены в Министерство иностранных дел в 10-дневный срок после поездки. Авторы проекта хотят, чтобы диппаспорта выдавались на всю каденцию и возвращались уже после прекращения полномочий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, МИД Украины, депутаты, граница, паспорт, документы, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Елена Кондратюк, нардеп
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