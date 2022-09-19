20 сентября McDelivery заработает в трех ресторанах Киева

Доставка McDelivery будет работать в ресторанах на проспекте Гагарина, 2а (метро "Дарница"), проспекте Бажана, 3в (метро "Харьковская"), и улице Гришко, 7 (метро "Позняки") в Киеве.
По словам главы отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеси Муджири, приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а в дальнейшем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.
"Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев", – заявила Муджири.
Пока делать заказы и получать их можно будет только через доставку Glovo, но в начале октября McDonald's откроет для посетителей свои залы, McDrive, а также экспресс-окна. В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.
Заведения будут работать с 9.00 до 21.00 и закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом людям будут выдавать уже оплаченные заказы, пока работники будут останавливать производственные процессы и выключать оборудование перед закрытием.
McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.
19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти ведут переговоры с компанией по поводу открытия ресторанов и "процесс движется".
11 августа компания заявила, что возобновляет работу в Украине. В сообщении отмечалось, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.
9 сентября Алеся Муджири заявила, что рестораны McDonald's готовят к открытию, но его придется еще подождать. При этом в первых числах сентября сотрудники McDonald's в Киеве уже вышли на работу.