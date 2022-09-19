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ОБЩЕСТВО

20 сентября McDelivery заработает в трех ресторанах Киева

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Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве
Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве
Фото: pixabay.com

В Киеве 20 сентября откроются первые три ресторана McDonald's, однако пока делать и получать заказы можно будет только через доставку. Об этом 19 сентября сообщила в Facebook пресс-служба McDonald's.

Доставка McDelivery будет работать в ресторанах на проспекте Гагарина, 2а (метро "Дарница"), проспекте Бажана, 3в (метро "Харьковская"), и улице Гришко, 7 (метро "Позняки") в Киеве.

По словам главы отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеси Муджири, приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а в дальнейшем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

"Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев", – заявила Муджири.

Пока делать  заказы и получать их можно будет только через доставку Glovo, но в начале октября McDonald's откроет для посетителей свои залы, McDrive, а также экспресс-окна. В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.

Заведения будут работать с 9.00 до 21.00 и закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом людям будут выдавать уже оплаченные заказы, пока работники будут останавливать производственные процессы и выключать оборудование перед закрытием.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти ведут переговоры с компанией по поводу открытия ресторанов и "процесс движется".

11 августа компания заявила, что возобновляет работу в Украине. В сообщении отмечалось, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.

9 сентября Алеся Муджири заявила, что рестораны McDonald's готовят к открытию, но его придется еще подождать. При этом в первых числах сентября сотрудники McDonald's в Киеве уже вышли на работу.

Теги: Киев, Украина, ресторан, McDonald's, Glovo, McDelivery
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