20 сентября McDelivery заработает в трех ресторанах Киева

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве Фото: pixabay.com

Доставка McDelivery будет работать в ресторанах на проспекте Гагарина, 2а (метро "Дарница"), проспекте Бажана, 3в (метро "Харьковская"), и улице Гришко, 7 (метро "Позняки") в Киеве.

По словам главы отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеси Муджири, приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а в дальнейшем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

"Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев", – заявила Муджири.

Пока делать заказы и получать их можно будет только через доставку Glovo, но в начале октября McDonald's откроет для посетителей свои залы, McDrive, а также экспресс-окна. В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.

Заведения будут работать с 9.00 до 21.00 и закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом людям будут выдавать уже оплаченные заказы, пока работники будут останавливать производственные процессы и выключать оборудование перед закрытием.