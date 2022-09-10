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"Надо еще подождать". В McDonald's прокомментировали возможную дату открытия ресторанов в Украине

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Киевляне заметили, что рестораны McDonald's готовят к открытию
Киевляне заметили, что рестораны McDonald's готовят к открытию
Фото: obozrevatel.com

В сети ресторанов быстрого питания McDonald's прокомментировали слухи по поводу открытия 20 сентября и сообщили, что рестораны готовят к открытию, но его придется еще подождать. Об этом глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири написала в Facebook 9 сентября.

В первых числах сентября сотрудники McDonald's в Киеве уже вышли на работу – наводят порядок в ресторанах, моют окна. Фото опубликовал ряд киевлян, а также, в частности, издание "Обозреватель".

https://www.facebook.com/ezhykk/posts/pfbid0at2iYNsRfwJfbeXEKZYZgcDYHrcYRnSPNmcrfZp477towqF7ui4viocoWNMnj9pWl

"Режим ожидания начался. Киевляне, уже занимайте очередь. Все остальные регионы, простите нас", – написало в Instagram издание The Village. Оно также опубликовало подборку мемов с сотрудником компании, моющим окна, и подписями: "Первая уборка, к которой я хочу присоединиться", "Google-карты, просим сделать обновление "Ситуация по очередям в Маке" и другими.

Появились и слухи относительно конкретной даты открытия ресторанов. Так, по данным "Экономической правды", в СМИ распространялась информация, что сеть якобы начнет работу с 20 сентября.

Муджири подтвердила, что рестораны уже готовят к открытию и ожидают поставок продуктов, но, по ее словам, дата возобновления работы еще окончательно не назначена.

"Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которого мы придерживаемся. Вы по нам соскучились, а мы еще больше. Но нужно еще подождать и не вестись на вбросы горе-пабликов", – написала она.

По ее словам, как только у сети будет окончательная дата открытия, всю информацию сообщат "с максимальными деталями, которые мы сможем озвучить".

https://www.facebook.com/alesya.mudzhyri/posts/pfbid0XYHr1cL8uNtSFw94M64c2xYzguG8m9U3EipbNidMVa7tjQa86ToRU4b4UCZ9se3Jl

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти ведут переговоры с компанией по поводу открытия ресторанов и "процесс движется".

11 августа компания заявила, что возобновляет работу в Украине. В сообщении отмечалось, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.

Теги: Киев, бизнес, ресторан, McDonald's
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