"Надо еще подождать". В McDonald's прокомментировали возможную дату открытия ресторанов в Украине

В первых числах сентября сотрудники McDonald's в Киеве уже вышли на работу – наводят порядок в ресторанах, моют окна. Фото опубликовал ряд киевлян, а также, в частности, издание "Обозреватель".

"Режим ожидания начался. Киевляне, уже занимайте очередь. Все остальные регионы, простите нас", – написало в Instagram издание The Village. Оно также опубликовало подборку мемов с сотрудником компании, моющим окна, и подписями: "Первая уборка, к которой я хочу присоединиться", "Google-карты, просим сделать обновление "Ситуация по очередям в Маке" и другими.

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Появились и слухи относительно конкретной даты открытия ресторанов. Так, по данным "Экономической правды", в СМИ распространялась информация, что сеть якобы начнет работу с 20 сентября.

Муджири подтвердила, что рестораны уже готовят к открытию и ожидают поставок продуктов, но, по ее словам, дата возобновления работы еще окончательно не назначена.

"Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которого мы придерживаемся. Вы по нам соскучились, а мы еще больше. Но нужно еще подождать и не вестись на вбросы горе-пабликов", – написала она.

По ее словам, как только у сети будет окончательная дата открытия, всю информацию сообщат "с максимальными деталями, которые мы сможем озвучить".