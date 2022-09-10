"Надо еще подождать". В McDonald's прокомментировали возможную дату открытия ресторанов в Украине

В первых числах сентября сотрудники McDonald's в Киеве уже вышли на работу – наводят порядок в ресторанах, моют окна. Фото опубликовал ряд киевлян, а также, в частности, издание "Обозреватель".
"Режим ожидания начался. Киевляне, уже занимайте очередь. Все остальные регионы, простите нас", – написало в Instagram издание The Village. Оно также опубликовало подборку мемов с сотрудником компании, моющим окна, и подписями: "Первая уборка, к которой я хочу присоединиться", "Google-карты, просим сделать обновление "Ситуация по очередям в Маке" и другими.
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Появились и слухи относительно конкретной даты открытия ресторанов. Так, по данным "Экономической правды", в СМИ распространялась информация, что сеть якобы начнет работу с 20 сентября.
Муджири подтвердила, что рестораны уже готовят к открытию и ожидают поставок продуктов, но, по ее словам, дата возобновления работы еще окончательно не назначена.
"Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которого мы придерживаемся. Вы по нам соскучились, а мы еще больше. Но нужно еще подождать и не вестись на вбросы горе-пабликов", – написала она.
По ее словам, как только у сети будет окончательная дата открытия, всю информацию сообщат "с максимальными деталями, которые мы сможем озвучить".
McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.
19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти ведут переговоры с компанией по поводу открытия ресторанов и "процесс движется".
11 августа компания заявила, что возобновляет работу в Украине. В сообщении отмечалось, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.