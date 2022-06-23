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В McDonald's подтвердили, что готовятся возобновить работу в Украине

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У McDonald's в Украине до войны было 107 ресторанов, девять из них повреждены в результате боевых действий
У McDonald's в Украине до войны было 107 ресторанов, девять из них повреждены в результате боевых действий
Фото: depositphotos.com

Гендиректор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова в интервью Forbes подтвердила, что компания рассматривает возможность возобновить работу.

По ее словам, сейчас компания работает над обновлением протоколов безопасности.

"Этот процесс, в частности, включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, рестораны срочно должны закрываться, что само по себе является достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это мини-завод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей. McDonald's не будет работать во время воздушных тревог", – подчеркнула она.

Также McDonald's планирует возобновить сеть поставок. Подавляющее большинство поставщиков компании работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах (например, соки длительного хранения, соусы), то же касается и упаковки.

Кроме того, компания работает над тренингами по восстановлению знаний и навыков для людей, а также над тренингами по работе с посттравматичным синдромом.

"Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и среди сотрудников. И нам нужно понимать, как будут управляться наши команды", – сказала Бадритдинова.

В то же время конкретных сроков, когда рестораны смогут открыться, она не назвала.

У McDonald's в Украине до войны было 107 ресторанов, девять из них повреждены в результате боевых действий.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения в Украине закрылись, а в пресс-службе компании заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти ведут переговоры с компанией по поводу открытия ресторанов и "процесс движется".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ресторан, McDonald's, война России против Украины, питание
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