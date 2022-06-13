Логотип фастфуда, который открылся в России вместо McDonald's, украден у компании по производству кормов для животных – журналист

"Логотип компании "Вкусно – и точка", которая теперь работает в России вместо McDonald's, оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных", – утверждает Казанский.
В подтверждение он привел эмблемы обеих компаний и ссылку на сайт португальского производителя.
"Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи", – резюмировал журналист.
Сеть "Вкусно – и точка" 12 июня открыла первые 15 ресторанов, в том числе флагманский – на Пушкинской площади в Москве, в помещении бывшего ресторана McDonald's, который в 1990-м стал первым проектом американской компании в СССР. "Русская служба BBC" пишет, что меню обновленной сети во многом осталось прежним, но из названий блюд убрана приставка "Мак" и полностью отсутствуют линейки "Биг Мак" и "Макфлури". Coca-Cola пока есть в наличии, но впоследствии, как сообщили изданию, ее заменят другими напитками.
Рестораны McDonald's временно закрылись в России в марте 2022-го после 32 лет непрерывной работы из-за вторжения страны в Украину. Узнав об этом, россияне начали перепродавать еду из McDonald's в интернете.
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об окончательном уходе из России 16 мая, писала "Русская служба BBC". Среди причин закрытия – война в Украине и вызванный ею гуманитарный кризис, а также "возрастающая непредсказуемость условий работы". В 850 российских ресторанах сети работало около 62 тыс. сотрудников.
Уход McDonald's из России приветствовал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Покупателем российского бизнеса McDonald's стал предприниматель из РФ Александр Говор, до этого владевший несколькими десятками ресторанов сети как франчайзи. Он планирует со временем довести количество ресторанов обновленной сети до тысячи, открывая 50–80 новых точек каждую неделю.
Все рестораны McDonald's на территории Украины (их более 100) с 24 февраля временно закрыты, сеть не будет работать до завершения боевых действий. Об этом в пресс-службе компании 5 мая сообщили в ответ на информационный запрос издания Zaxid.net.