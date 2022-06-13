Логотип фастфуда, который открылся в России вместо McDonald's, украден у компании по производству кормов для животных – журналист

Логотип новой российской сети "Вкусно – и точка", призванной заменить McDonald's, мог быть позаимствован у португальского производителя кормов для животных Фото: EPA

"Логотип компании "Вкусно – и точка", которая теперь работает в России вместо McDonald's, оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных", – утверждает Казанский.

В подтверждение он привел эмблемы обеих компаний и ссылку на сайт португальского производителя.

"Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи", – резюмировал журналист.

Сеть "Вкусно – и точка" 12 июня открыла первые 15 ресторанов, в том числе флагманский – на Пушкинской площади в Москве, в помещении бывшего ресторана McDonald's, который в 1990-м стал первым проектом американской компании в СССР. "Русская служба BBC" пишет, что меню обновленной сети во многом осталось прежним, но из названий блюд убрана приставка "Мак" и полностью отсутствуют линейки "Биг Мак" и "Макфлури". Coca-Cola пока есть в наличии, но впоследствии, как сообщили изданию, ее заменят другими напитками.